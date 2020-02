Thalía et ses plus beaux looks aux Lo Nuestro Awards

Thalia était l’hôte des Lo Nuestro Awards, arborant son attrait à 100% sur le tapis rouge a commencé à voler les regards avec tout et chacun de ses regards tout au long de la cérémonie.

Les internautes sont ravis de chacune des apparitions faites par l’interprète de “L’amour pour le mexicain” puis ajouté à son charisme éclipsa le public.

Depuis son arrivée à l’AmericanAirlines Arena de Miami, il a commencé à saluer le public qui attendait l’apparition de célébrités, pour cela et pour bien d’autres raisons, Thalia est si chère à ses fans.

Le chanteur de 48 ans essayez toujours d’être à la mode et quand non, essayez d’imposer une nouvelle tendance chez les gens aujourd’hui est devenu précisément la tendance dans le service de micro blogging, Twitter.

La chanteuse a eu une présentation dans le cadre de l’événement, c’était son dernier single en compagnie du duo Mau et Ricky.

L’un des plus grands nominés est Papa Yankee Il a douze nominations, suivi de Sebastián Yatra et Reik, avec 10 nominations chacun, Mauvais lapin et J Balvin avec 9, se terminant par Maluma et Ozuna avec 8 nominations.

En tant que présentatrice principale, Thalia a ajouté un plus à la célèbre cérémonie de remise des prix, elle dépassera sûrement toutes les éditions passées.

Le caractère de Thalia Il est assez gentil, très charismatique et surtout aimant avec tout le monde, car il sent qu’il a une seconde chance de revivre.

Tout cela après avoir souffert de la maladie de Lyme et survécu a remercié la vie d’avoir été en vie et d’avoir pu continuer à vivre.

Merci à votre famille et au médicaments Thalia a réussi à aller de l’avant, elle aime partager ses opportunités au jour le jour et remercier également ses followers de l’avoir constamment soutenue.

