Thalia et Tommy Mottola emmènent leurs enfants dans la ville natale du Père Noël

Ressembler Thalia et sa famille célèbrent les vacances!

24 décembre 2019

Les grandes célébrités attendent aussi Noël avec impatience, cette fois nous parlons de célébrités Thalia et Tommy Mottola qui ont emmené leurs enfants Sabruna et Matthew Alejandro à Aspen pour profiter du climat riche de décembre.

La belle Thalia et l'homme d'affaires de Sony Music, ils ont décidé de célébrer ce Noël avec la famille alors ils ont voyagé le week-end dans un bel endroit entouré de grandes montagnes et de magnifiques couchers de soleil.

L'interprète de "Je ne me souviens pas" et son mari bien-aimé, ont posé joyeusement devant les caméras et il ne fait aucun doute que celui qui a le plus apprécié était la douce Thalia, qui est visible dans l'image excitée lors de la conduite du traîneau du Père Noël.

Dans une autre image, la famille peut être vue Mottola marcher où ils ont également profité de l'occasion pour skier, manger une délicieuse glace et faire du shopping.

Le beau couple profitera de ces jours de vacances pour profiter de la nature à couper le souffle, ainsi que pour retrouver une autre partie de la famille de l'artiste.

.