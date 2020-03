– Thalía explose contre le président du Mexique pour ses recommandations concernant le coronavirus

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Thalia a explosé contre le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, après la diffusion d’une vidéo dans laquelle le président donne ses recommandations face à la pandémie mondiale qui a touché des milliers de personnes dans le monde.

“N’arrêtez pas de sortir ensemble. Nous en sommes encore à la première phase. Je vais vous dire quand ils ne sortent pas. Mais si vous pouvez le faire et que vous avez la possibilité économique, continuez à emmener la famille manger au restaurant », sont les mots que le politicien prononce dans le clip controversé.

La chanteuse a utilisé son profil Instagram pour exprimer son mécontentement face aux mesures que son pays d’origine prend contre le coronavirus (COVID-19).

“Après avoir regardé cette vidéo qui contredit tout ce que nous faisons dans le monde, j’ai senti que je devais leur laisser ce message”, écrit-il dans la description de son article.

L’épouse de Tommy Mottola Elle a précisé qu’elle avait toujours préféré ne pas commenter les questions politiques, mais les paroles du président l’ont fait exprimer son désaccord.

“Je suis toujours resté en dehors de la politique, mais cela va au-delà du bon sens à ces moments cruciaux pour mon pays bien-aimé”, écrit-il.

“Non mon amour, ce n’est pas bon de se rassembler, ce n’est pas bon de sortir. Les professionnels de la santé nous ont constamment indiqué que nous devons être seuls », a-t-il déclaré au début de sa vidéo.

Thalía lui a expliqué à plus de 15 millions de followers pourquoi il est très important que tout le monde reste à la maison. “Nous ne savons pas si nous sommes infectés, nous pouvons donc continuer à propager le virus sans même le savoir”, a-t-il déclaré.

N’oubliez pas qu’il peut falloir jusqu’à 14 jours pour développer des symptômes, mais il y a aussi des personnes infectées qui ne développeront pas de symptômes visibles “, a-t-il ajouté.

L’interprète de “Amor a la mexicana” est vraiment préoccupée par la communauté la plus vulnérable. “Les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les personnes âgées, les femmes enceintes, les bébés, tout le monde en général sont en danger”, a-t-il expliqué.

Thalía a insisté sur le fait que face à cette pandémie, il est préférable de se conformer aux recommandations des autorités expertes.

“Il ne peut pas être cela après avoir écouté les instructions des experts, vu tout l’effet d’entraînement qui se produit sur la planète, et puis il y a des gens qui ne le comprennent pas et ne le prennent pas au sérieux.”

Il a également exhorté les Mexicains à unir leurs forces en ces temps difficiles. «Unissons nos forces pour garder nos familles, nos amis et notre communauté en bonne santé. Nous ne pouvons pas permettre à ce coronavirus de continuer de se propager et de faire des ravages supplémentaires. Arrêtez-vous et restez à la maison! »A conclu son message.

La publication de l’actrice également dépasse déjà un million de reproductions et a des milliers de commentaires qui soutiennent sa position sur cette situation sanitaire délicate.

Ninel Conde, Gloria Trevi, Barbara de Regil, Mauricio Ochmann y Giselle Blondet étaient quelques-unes des célébrités qui ont commenté le post de Thalía et partagé leur opinion.

Photo: Instagram / thalia

Thalía n’est pas la seule célébrité à avoir fait entendre sa voix en raison du manque d’actions du gouvernement mexicain pour lutter contre le virus.

Il y a des jours, Alfonso Herrera, David Zepeda, Carlos Rivera y Sebastián Rulli Ils ont utilisé les réseaux sociaux pour exprimer leur opinion sur ce problème de santé.

Ne te perds pas:

Célébrités diagnostiquées avec un coronavirus: Plácido Domingo, Tom Hanks, Idris Elba, et plus

Des célébrités cherchent à remonter le moral face au coronavirus: Ellen DeGeneres, Josh Gad et plus

Coronavirus: Papa Yankee s’isole avec sa femme d’une manière très créative