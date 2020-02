Thalía frappe avec sa robe dans les prix Lo Nuestro | .

Thalia est apparue sur le tapis magenta du Nos récompenses dans une robe impressionnante qui a laissé tout le monde la bouche ouverte.

Possédant une beauté exubérante et surtout une personnalité et un caractère qui évoquent l’amour dès l’instant où vous la connaissez Thalia Laissez toujours en vouloir plus.

Les Our Awards rassembleront les plus grands représentants de la musique latine du AmericanAirlines Arena à Miami.

L’un des plus grands nominés est Papa Yankee Eh bien, il a douze nominations, ils le suivent Sebastian Yatra et Reik, avec 10 nominations chacun, Mauvais lapin et J Balvin avec 9, finissant par Maluma et Ozuna Avec 8 nominations.

Vous pouvez regarder la diffusion en direct via Univisión, admirer comment elle surmontera le succès de l’édition PLN en 2019.

Thalia | Instagram

Thalia a participé à de nombreux tapis de différents événements, mais cette fois dépassé sa propre limite de coquetterie car sa robe est vraiment impressionnante.

Une jolie couleur argentée était la compagne de Thalia, vêtue d’une robe longue à plis qui vous rappellera le style grec d’une seule commande et avec une ouverture prononcée dans la jambe que l’interprète de “Entre la mer et une étoile” Ça ne ressemble à rien d’autre.

Le rôle que Thalia jouera dans Prix ​​Lo Nuestro Elle accueillera l’événement, comme elle l’a montré dans ses histoires Instagram pendant plusieurs jours, ravie d’être l’hôtesse Thalia ne lésinerait pas sur une apparence aussi belle que possible.

Il ne fait aucun doute que Thalia sait comment attirer l’attention Bien qu’elle porte n’importe quel type de vêtement, elle sait mettre en valeur quelque chose de simple et le transformer en une pièce unique comme elle le ferait n’importe quel dimanche de chez elle.

.