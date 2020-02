Thalia impose une nouvelle tendance des ongles sur Instagram | Instagram

Thalia donne toujours de quoi parler et en Amérique latine elle est l’une des célébrités les plus aimées du public, cette fois elle nous surprend encore en devenant tendance et tout pour leur nouveaux ongles qu’apparemment tout le monde aimait.

La chanteuse de 48 ans essaie toujours d’être à la mode et sinon, essayez d’imposer un nouvelle tendance chez les gens, car c’est cette fois avec leurs ongles qui a provoqué la rage.

Thalia est retournée il y a quelques années où ce style d’utilisation de la marque de vêtements, sacs, entre autres, était quelque chose que tout le monde faisait.

C’était dans ses histoires Instagram où la chanteuse a partagé tous les processus qu’il avait dans l’esthétique pour cette conception d’ongle qui a été faite avec une finition transparente et l’estampage de la signature de Luis Vuitton.

La vérité est que c’est un style qui se combine avec absolument tout, et c’est quelque chose que l’artiste est heureux de porter mains fraîches et modernes. De plus, ils permettent aux mains de regarder élégantsans être trop extravagant.

L’une des choses qui se démarquait le plus était que Thalia portait verres exclusifs de la même marque que ses ongles, c’est sans aucun doute une femme qui aime cette signature et qui a des goûts chers.

Apparemment, Thalia était assez excité pour cette nouvelle conception qui portent leurs ongles ainsi que leurs partisans étaient fasciné Avec cette nouvelle tendance.

Ce type de conception d’ongles commence tout juste à devenir populaire auprès des gens et Thalia est à nouveau l’un des le premier à le porter.

Ce travail, qui a certainement fait sensation, a été réalisé par Kro Vargas, un expert en design d’ongles que Thalia semble avoir déjà apprécié son travail. Elle est également la créatrice des ongles emblématiques de la célèbre chanteuse espagnole Rosalia.

