Thalia la découvre, quelqu'un a trouvé sa côte, certaines rumeurs

Thalia célèbre chanteuse mexicaine, actrice et femme d'affaires On l'a découvert, enfin on sait ce qui s'est passé par rapport à la fameuse côte qui a été enlevée.

Le plus curieux, c'est que c'est une personne de sa propre famille également bien connue qui a révélé le sombre secret de l'interprète de "Entre la mer et une étoile".

Camila Sodi a profité des caméras pour publier les nouvelles de sa belle tante, la surprise a été que Thalia ne l'a pas lâchée.

Il sera possible qu'après tant d'années Thalia accepter qu'une côte a été enlevée pour porter l'une des tailles les plus enviables de nombreuses femmes ou est-ce déjà fait à l'idée que tout le monde connaîtra enfin la vérité.

"Voyez ce que j'ai trouvé ici, cette côte est la vraie, c'est la seule qui manque à ma tante!", Commenta joyeusement Camila Sodi.

Alors qu'il s'approchait de Thalia pour montrer "la vérité" Thalia la vit avec une petite surprise mais lorsqu'elle entendit ses mots, elle poussa un cri exalté à tel point qu'elle se leva très gaiement et se mit à rire avec sa nièce.

La famille Sodi également en compagnie de certains de leurs partenaires Tommy Mottola, ils jouissaient un délicieux dîner Dans un restaurant typique de ces dates où la famille se retrouve pour profiter de la compagnie et des anecdotes.

Après le dîner, la famille a pris des photos et enregistré l'une des scènes les plus comiques qui leur soient arrivées, car Camila et Thalia Ils étaient les protagonistes de l'exploit amusant.

Thalia est montée dans un chariot de supermarché et s'est laissée emporter par sa belle nièce, tout le monde écoutait le bas de la vidéo entre rire et cris joyeux, alors que Camila avançait, elle voulait faire un léger virage, mais au moment de tourner, une des roues était bloquée sur l'asphalte et ne la laissait pas avancer.

Alors Thalia s'est retrouvée sur le sol avec un rire ainsi que les personnes présentes qui ont tout vu en direct et en couleur, après s'être levée encore avec son rireThalia était magnifique et plus sympathique que d'habitude pour sa bonne fortune rien n'a été blessé et c'était juste l'impression.

Lire aussi: Camila Sodi pose sans vêtements pour les photographies d'art d'Yvonne Venegas