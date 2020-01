Thalia le fait bouger sans arrêt au rythme de la musique. Elle est presque sortie et s’en fichait!

Thalia malgré son âge, il continue de bouger

18 janvier 2020

La chanteuse Thalia Elle est sans aucun doute une célébrité très chère car sa personnalité est si spontanée et si séduisante pour des milliers d’internautes qui sont très conscients de ce qu’elle fait et arrête de faire tous les jours.

Et comme elle le sait, elle aime donner de quoi parler car il est habituel pour elle de télécharger ses photos et vidéos montrant sa vie quotidienne, qui soit dit en passant sont très heureuses et pleines de vie. Et la vidéo dont nous allons parler aujourd’hui n’est pas la différence.

Dans son compte Instagram officiel, la chanteuse a partagé une vidéo où elle a l’air très heureuse et pleine de vie. En note de bas de page, il a placé «2020 avec toute l’attitude! On y va avec tout. Et que la fête de la vie continue, comme une bonne playlist en boucle! Amusons-nous !!!!

Dans le matériel audiovisuel, il semble qu’elle danse sans s’arrêter d’un côté à l’autre, en fait, à une occasion, elle est concentrée pieds nus et danse très bien au rythme de la musique qui joue en arrière-plan. Cette année 2020, l’artiste l’a reçue avec tout.

Parmi les commentaires de ses followers, nous soulignons «J’ai besoin de faire la fête avec cette femme! J’urgeeeee “” J’adore vous voir heureux … C’est contagieux hahaha … Une suggestion car vous ne sortez pas d’album tout en français j’habite en Belgique. “

