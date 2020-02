Thalia partage une photo audacieuse ressemblant à une reine | Instagram

Ressemblant à une reine entière, Thalia a partagé une photo de Saint Valentin où elle a l’air très attirante mais aussi très tendre.

Le 14 février est célébré le jour de l’amour et de l’amitié tant de gens et même des célébrités ont partagé leur amour pour leur proches, amitiés, famille et dans le cas des célébrités partagent également l’amour avec leurs fans et leurs followers sur les réseaux sociaux.

C’était par photographies surtout où ils ont célébré et envoyé des messages concernant cette journée spéciale.

Thalia a la belle coutume qu’en vacances, elle aime partager du contenu qui attire beaucoup d’attention et qui nous fait parfois nous souvenir d’une partie de ce que nous avons vécu dans notre enfance ou jeunesse.

Sur la photo mentionnée faisant référence à jour d’amour, il semble porter un corset bustier spectaculaire avec une jupe tout en rouge, il ressemble à une robe mais il n’est pas complet, il semble plutôt que la partie du “jupe” Il est extrait de l’ensemble.

Avec ses longs cheveux caractéristiques, l’interprète de “Anéantissement” Il le lâche, avec quelques courbes qui vous rappellent son personnage dans le feuilleton María la del Barrio, l’un de ses feuilletons avec lesquels il se souvient affectueusement.

Le caractère de Thalia est assez agréable, très charismatique et aimant cela pourrait être parce qu’il sent qu’il avait une deuxième chance dans sa vie, car après avoir souffert de la maladie de lyme et survivre a remercié la vie d’avoir été en vie et d’avoir pu continuer à vivre.

Merci à votre famille et à vos médicaments Thalia Il a réussi à prendre de l’avance, il aime partager ses opportunités au jour le jour et remercier également ses followers de l’avoir constamment soutenue.

À travers ses histoires, Thalia est toujours à la recherche de “leur vie” lorsqu’elle se réfère affectueusement à ses disciples.

