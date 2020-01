Thalia raconte la chose la plus terrifiante qui lui soit arrivée en tant qu’artiste | .

Thalia a raconté une anecdote que l’a vraiment choquée Eh bien, cela vient de lui arriver, et pour elle, c’est la pire chose qui puisse lui arriver, la chose la plus terrifiante qui lui soit arrivée en tant qu’artiste.

Portant une lentille numérique d’une application, l’interprète de “Entre la mer et une étoile” Il a commencé à raconter sa journée tragique.

Comme d’habitude à Thalia, la vidéo a commencé par saluer “ses vies” C’est ainsi qu’il se réfère à ses followers, il est toujours très affectueux et émotionnel avec ses fans quand il veut partager l’actualité de sa vie quotidienne.

“Ma vie, vous ne savez pas ce qui m’est arrivé aujourd’hui a été quelque chose de terrible, terrifiant, angoissant, la pire chose qui puisse arriver à un artiste au sommet de sa vie”, a commenté le chanteur angoissé.

Thalia Il s’était préparé comme il le fait toujours pour son travail, à cette occasion il a dû faire des interviews radio, il avait déjà tout préparé pour les noms de ceux qu’il allait adresser, etc.

L’entretien a commencé comme d’habitude pendant le cours la sympathie du chanteur, actrice et femme d’affaires a régné et a dû saluer et mentionner la radio à laquelle il participait, évidemment il était dans un spectacle en direct Alors quand il a dit le nom de la radio, il s’est rendu compte qu’il avait tort.

Thalia explique qu’elle n’a pas été informée que les rendez-vous sur les radios auxquelles elle assisterait avaient changé en raison de ce qui lui avait fait tort de mentionner éventuellement le concours; elle avait l’air un peu agacée bien qu’il soit difficile de la voir en colère son beau sourire Elle avait l’air terne de l’inconfort derrière l’incident.

Il a précisé qu’il avait pris soin des personnes qui avaient fait la grosse erreur de ne pas l’avoir prévenu à temps parce que “qui, selon vous, était vraiment réfléchi?”, A déclaré Thalia.

