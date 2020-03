Thalía révèle qu’elle souffre d’un trouble psychologique sur son Instagram | INSTAGRAM

Il a tout avoué grâce au coronavirus, car dans cette crise, Thalía a décidé de faire un aveu difficile sur la façon dont il a enduré une vie souffrant de troubles obsessionnels compulsifs et comment cela l’affecte en ce moment avec la pandémie.

La grande inquiétude causée par cette épidémie qui en a beaucoup chez soi, le coronavirus, a amené Thalia à prendre toutes les mesures pour éviter une contagion, comme se laver les mains, éviter les lieux publics, même nettoyer les appareils comme son téléphone portable. .

Pour les célèbres, ces habitudes sont faciles, tout cela grâce au fait que toute sa vie elle a souffert de troubles obsessionnels compulsifs, ce qui lui a causé de l’angoisse et du stress, elle a donc invité ses disciples à rester calmes et à ne pas être obsédés par ce sujet qui a tout mal à l’aise.

La chanteuse a écrit dans son post Instagram: “Ma vie quotidienne! Lol obsessionnel compulsif ici et Vierge. La majeure partie de ma vie, j’ai vécu en contrôlant le # trouble obsessionnel-compulsif que je développe depuis que je suis jeune.”

Des comportements obsessionnels, qu’il ne peut pas arrêter parfois, l’ont accompagné depuis qu’il était plus jeune et en ce moment ils travaillent pour lui afin de prendre soin de lui-même et peut-être un peu plus.

Thalía a terminé ses aveux en donnant plusieurs conseils: “Soyez juste conscient de votre environnement, lavez-vous les mains fréquemment ou utilisez votre Purell et évitez de toucher les surfaces métalliques dans les lieux publics. Évitez les lieux publics! Dans votre maison, nettoyez les surfaces où le plus de contact est avoir, nettoyer les poignées de porte, les boucliers, les robinets d’eau, les tables où vous mangez ou jouer, et nettoyer les téléphones résidentiels et les téléphones cellulaires ou les tablettes 3 fois par jour, afin que nous ayons des contacts avec eux.

“Essayez d’organiser cela dans une routine quotidienne ou de sonner l’alarme pour vous rappeler ces soucis quotidiens. 😉 Tout avec paix et tranquillité, mais avec prudence et conscient des soins de TOUS. Guerriers courageux! Ensemble, nous prenons tous soin de nous.

.