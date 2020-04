Thanos 2018 était un méchant plus intéressant que Thanos 2014, selon les fans

Beaucoup, beaucoup de héros se sont affrontés contre Thanos, mais peut-être que le combat ultime de l’univers Marvel Cinematic serait Thanos contre lui-même.

Les fans ont pris pour revoir l’intégralité du MCU et ont noté comment Thanos est passé de sa première apparition dans les Avengers originaux à sa fin poussiéreuse dans Avengers: Fin de partie. Comme toujours, le voyage dans le temps compliquait les choses, remettant en jeu les «vieux» Thanos – alors qui était finalement le plus formidable? Les Thanos qui ont combattu dans Infinity War, ou les Thanos qui ont causé des ennuis avec les Gardiens de la Galaxie?

Thanos: du générique de fin au snap Iron Man

Thanos | merveille

Les téléspectateurs du film ont vu Thanos lever la tête laide à la fin de The Avengers. Les fans hardcore savaient qui il était, mais les fans occasionnels pensaient: “Qui est ce grand mec violet qui est censé être pire que Loki?”

C’est ainsi que des centaines d’analyses «Que signifie la scène des crédits finaux» ont commencé sur Internet. Bien que Thanos soit resté à l’arrière-plan des films The Avengers, il était allié à Loki afin de pouvoir récupérer le Tesseract, qui contenait la pierre de l’espace.

Nous l’avons ensuite rencontré dans Guardians of the Galaxy et compte tenu de ce que ce film est souvent une gaffe, il est facile d’oublier qu’il s’agissait de la première exposition majeure du public au méchant le plus ignoble du MCU et à son complot visant à éliminer la moitié de la vie dans l’univers par en utilisant les Infinity Stones.

Une grande partie des Gardiens de la Galaxie tournait autour de l’Orbe. Alors que cela ressemblait à un McGuffin, un objet dénué de sens qui conduit une intrigue de film, l’Orbe contenait la pierre de puissance.

Avec les Gardiens embêtants déjouant ses plans, Thanos a pris les choses en main, trouvant finalement toutes les pierres et exécutant son infâme claquement. Thor a tué Thanos plus tard, mais lorsque les Avengers ont commencé à voyager dans le temps, Thanos est revenu sur la photo en 2014, avec l’intention de dévaster définitivement les héros. Cela ne s’est pas bien terminé pour lui.

Thanos 2014 vs Thanos 2018: qui était pire?

Les fans ont considéré les multiples versions de Thanos sur Reddit, avec le sujet en tête, “Je ne me dérangeait pas de Thanos 2014, mais il n’avait certainement pas la” sagesse “et l ‘” imparable “de Thanos 2018. Pour moi, 2018 Thanos est juste emblématique – y compris son design sans armure … Il y avait aussi un sentiment constant de menace et de danger, qui ne faisait qu’augmenter chaque fois qu’il collectait une autre pierre sur le Gauntlet.

Un fan a répondu que le Thanos 2014 avait toujours du sens car il ne se comportait pas comme la plupart des méchants lorsqu’ils étaient confrontés à une vision de sa propre disparition. “Au lieu de cela, Thanos a blâmé ses victimes pour son plan qui ne fonctionnait pas et a décidé de tout effacer pour se convaincre que cela en valait la peine.”

D’un autre côté, le MCU avait précédemment trouvé un drame efficace avec l’idée que même avec des côtés diamétralement opposés, ce n’est pas aussi simple qu’un côté est correct et que l’autre côté a tout faux. Considérez le débat «Captain Cap vs Team Iron Man» de Captain America: Civil War. Ce qui a rendu cette bataille convaincante, c’est que les deux parties ont fait valoir des points valables. Bien que l’idée que Thanos puisse avoir raison sur n’importe quoi peut sembler horrible, cela fait aussi partie de ce qui fait un méchant convaincant.

Qu’est-ce qui fait un méchant vraiment grand?

L’écrivain Christopher Vogler a déclaré dans The Writer’s Journey que «chaque méchant est un héros de sa propre histoire». Cette idée a été incarnée par Killmonger dans Black Panther, qui avait une raison valable d’être en colère contre la façon dont il avait été abandonné et abandonné. Un fan de Reddit a également évoqué cette idée en rapport avec Thanos.

«Je n’aime pas la façon dont Thanos 2014 est apparu plus comme un sadique que comme un héros de sa propre histoire. Je pense que 2018 Thanos est beaucoup plus convaincant », a déclaré le fan.

Bien que peu de gens soutiennent que Thanos a obtenu ses seuls desserts en se transformant en poussière, il n’est pas difficile de se demander s’il pourrait revenir un jour lui-même. Si les héros pouvaient le faire, Thanos pourrait-il le faire, ou peut-être quelqu’un encore pire que lui? Comme toujours avec Marvel, les possibilités sont infinies.