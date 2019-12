Thanos allait être différent dans Avengers: Fin de partie

Les gros blockbusters ne lésinent pas lors de la création d'art pour leurs films afin de frapper le spot et présenter la version qui convainc les réalisateurs, un exemple clair est Avengers: Fin de partie, un film qui a joué avec plusieurs versions de Thanos jusqu'à ce que nous le voyions avec son armure dorée rayonnante à l'écran, mais la vérité est que le Crazy Titan aurait pu être très différent pour le film.

Jared Merantz, l'un des artistes conceptuels du film, a partagé sa version de Thanos qu'il a conçue pour Marvel Studios dans une image où le personnage apparaît avec un regarde différent, et bien que les différences ne soient pas substantielles, s'il y a des détails qui méritent d'être soulignés.

Comme vous pouvez le voir dans l'image précédente, Le casque de Thanos a un design légèrement plus élégant et les bras sont plus découverts que ce que nous avons vu dans le film. Cependant, il convient de noter que les couleurs et les pièces du bavoir ressemblent à la version que nous connaissons.

Thanos est l'un des personnages les plus excitants de Marvel et Josh Brolin restera dans l'histoire en tant qu'acteur qui a su impressionner le Crazy Titan avec toute la force, la sobriété et la fureur qui le caractérisent.

Avengers: Fin de partie Il est actuellement disponible en version numérique et Blu-Ray.