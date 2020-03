Thanos meilleurs mèmes sur Twitter après le manque de femmes | Studios Marvel

Le jour 9 mars partout au Mexique, les femmes ont fait une grève appelée “Une journée sans femmes” où tout femme ou fille il cesserait ses activités et ne quitterait pas leurs maisons ou ne ferait rien, à cause de cela le méchant de Marvel Comics Thanos est devenu une tendance Twitter.

Plusieurs utilisateurs ont commencé à se souvenir du film Avengers où Thanos disparaît pour la moitié de la population se référant à cette grève féminine.

Des mèmes et des mèmes défilent à travers le service de microblogging (Twitter) faisant des comparaisons du film avec ce qui se passe ce 9 mars.

Un fait encore plus curieux est que si vous vous souvenez du personnage Il prend la vie de sa propre fille Adoptif est que sa peau est de la même couleur qui représente la couleur de violence qui représente la femme à ce moment-là, le ton violet.

La couleur violette représente l’égalité des sexes, nous vous donnerons un micro classe de colorimétrie au cours des années précédentes, l’homme avec le Couleur bleu et la femme avec lui couleur rose (toujours en cours) alors, si vous combinez le même pourcentage à ces deux couleurs, le résultat sera un beau couleur pourpre qui représente l’égalité, l’union des deux sexes.

En guise de moquerie, de nombreuses internautes plaisantent en référence aux femmes féministes en utilisant ironiquement un personnage masculin avec une peau violette et avec le désir fervent d’éliminer la moitié de l’humanité.

Bien que nous devons nous rappeler que Thanos était juste puisqu’elle a éliminé les hommes et les femmes, et le voyant d’un point de vue plus objectif après cinq ans de ce qui s’est passé, certains habitants ont commencé à réaliser que la violence et la pollution avaient diminué, ce n’était donc pas une idée si folle mais il y aura toujours points pour et contre.

Que pensez-vous de la situation actuelle, vous êtes du segment qui se moque des marches et des revendications des femmes, vous joignez leurs opinions ou tu es quelqu’un de neutre, est quelque chose de vraiment complexe pour certains, donc ils ne sont enclins qu’à faire le sourire, qu’en pensez-vous?

