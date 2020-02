Thanos pourrait revenir au MCU dans le film The Eternals

Thanos sera de retour et cela semble être plus qu’un simple fait. Étant le méchant définitif de la saga Infinity, qui pendant au moins une décennie a contrôlé les fils cruels du mal dans chacun des films du MCU depuis des endroits éloignés de la galaxie, il serait presque absurde que Marvel Studios ignore sa tyrannie. Pour cela, Une nouvelle rumeur semble confirmer que le Mad Titan sera de retour et plus tôt que nous ne l’imaginons. Ou du moins c’est ce que l’on croit.

Tout droit sorti du monde sombre des fuites, l’un des principaux sites de rumeurs, We Got This Covered, a déclaré que des sources proches d’eux leur avaient révélé que Marvel Studios avait prévu que Thanos retourne dans son univers de films de base, après avoir été tué (deux fois) dans Avengers: Fin de partie. On ne sait toujours pas dans quel nouveau film de la prochaine phase du MCU pourrait revenir de la mort, mais le site théorise ce qui pourrait arriver dans le nouveau film cosmique The Eternals, de la réalisatrice Chloé Zhao.

Dans l’histoire originale de The Eternals, publiée pour la première fois en 1976, Thanos est le fils d’une paire d’Eternal appelée A’lars et Sui-San, et depuis le film couvrira une période de 7 mille ans, Comme l’a révélé le président de Marvel Studios, Kevin Feige lui-même, il est tout à fait possible que dans The Eternals on peut en découvrir un peu plus sur le passé du foutu titan, peut-être avec une version plus jeune du personnage.

Les éternels sortira le 6 novembre 2020, et comme ces informations proviennent des mêmes sources qui ont révélé que Han reviendrait Fast and Furious 9, ce qui a déjà été confirmé, et que la série She-Hulk sera présentée en avril à Disney +, We Got This Covered garantit que Thanos sera de retour dans le MCU.

.