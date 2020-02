«The 100» Spinoff Cast – Prequel Pilot ajoute trois nouveaux personnages

HISTOIRES CONNEXES

Rencontrez les nouveaux visages de The 100: Actors Iola Evans (Carnival Row), Adain Bradley (The Bold and the Beautiful) et Leo Howard (Why Women Kill) apparaîtront dans le pilote de porte dérobée du drame CW pour son spin-off potentiel, notre site sœur Deadline rapports.

Un épisode de la prochaine saison finale de l’émission (date de première à déterminer) ramènera les téléspectateurs 97 ans avant la première apocalypse, offrant un avant-goût de ce que la série préquelle possible des 100 offrirait. Le pilote de porte dérobée, tel que clarifié par le showrunner Jason Rothenberg sur Twitter, est intitulé “Anaconda”.

Le personnage d’Evans, Callie, est décrit comme «fouet intelligent et passionné avec une séquence rebelle pour démarrer.» Elle est grande dans la lutte pour les causes dans lesquelles elle croit, «mais quand l’apocalypse dévaste le monde, elle avait travaillé si dur pour sauf, Callie doit trouver un nouveau but – et un futur – pour tout ce qui reste de l’humanité. »

Le frère de Callie, Reese, joué par Bradley, a toujours été compétitif avec elle, “mais lorsque l’occasion de prouver enfin sa valeur vient avec un coût incroyable, Reese doit comprendre quelles lignes il est prêt à franchir pour finalement sortir en tête”.

Enfin, Howard joue August, un «musicien rebelle et passionné». C’est aussi un environnementaliste radical qui croit en la protection de la planète «par tous les moyens nécessaires». Pour août, l’apocalypse est particulièrement déprimant, car il lui reste à «comprendre comment continuer quand tout ce pour quoi il s’était battu a disparu. »

Selon le rapport de Deadline, Evans et Bradley pourraient devenir des habitués de la série si The CW décidait de commander le spin-off de la pré-série.

Êtes-vous excité pour un chapitre bonus potentiel dans la saga 100? Déposez un commentaire avec vos pensées ci-dessous.