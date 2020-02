“The Amazing Race” suspend sa production en raison des craintes du coronavirus

HISTOIRES CONNEXES

L’Amazing Race vient de frapper un sérieux barrage routier: CBS a suspendu la production de la saison 33 de la réalité du globe-trotter contre les inquiétudes concernant le coronavirus, selon notre site sœur Variety.

“En raison de préoccupations et d’incertitudes croissantes concernant le coronavirus dans le monde, CBS et les producteurs de The Amazing Race ont pris la mesure de précaution de suspendre temporairement la production lors de la 33e saison de la série”, a déclaré un porte-parole du réseau dans un communiqué. “Tous les candidats et le personnel de production sont en train de rentrer chez eux.”

La déclaration a également souligné qu ‘«à l’heure actuelle, aucun coureur ni aucun membre de l’équipe de production voyageant avec eux n’a contracté le virus ou présenté de symptômes, et nous ne sommes au courant d’aucune exposition à ce virus. Par prudence, toutes les personnes impliquées dans l’émission continueront d’être surveillées à leur retour. La santé et le bien-être des coureurs et de l’équipe de production sont nos priorités. »

La production de la saison 33 a commencé il y a quelques semaines, avec trois épisodes filmés jusqu’à présent. On ne sait pas encore quand la production pourrait reprendre. La série, animée par Phil Keoghan depuis ses débuts en 2001, envoie des paires de concurrents sur une course à travers le monde pour participer à une série de défis internationaux. La saison 32, qui sera diffusée ensuite, a déjà été filmée, mais n’a pas de date de première.

L’épidémie de coronavirus en développement a déjà un effet sur Hollywood: les premières de films et les concerts ont été annulés, et plusieurs studios qui devraient apparaître au San Diego Comic-Con de cette année ont déclaré à TVLine qu’ils envisageaient de se retirer de la convention annuelle, prévue pour Juillet, si l’épidémie continue de se propager.