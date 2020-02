“The Auteur”: Showtime Developing Horror-Comedy Series co-écrit et réalisé par Taika Waititi

Oh et Jude Law est attaché à l’étoile!

Afficher l’heure a confirmé aujourd’hui (via Deadline) qu’ils développent une série de comédies d’horreur “L’auteur“, Une adaptation d’une demi-heure du roman graphique du même titre qui est co-écrit et réalisé par Taika Waititi (Ce que nous faisons dans l’ombre, Jojo Rabbit).

Waititi écrira la série avec Peter Warren (Ghost Team), et le site note que Waititi dirige le pilote et peut diriger d’autres épisodes en fonction de sa disponibilité.

«Basé sur le roman graphique de Rick Spears, James Callahan et Luigi Anderson, The Author est décrit comme une comédie d’horreur gonzo, une romance tordue et un acte glamour et high-wire de satire mordante. Dans ce document, désespéré de faire un grand film d’horreur après une bombe massive, un producteur de film piège accidentellement sa production dans un backlot avec un tueur en série. “

Les producteurs exécutifs incluent Jude Law et Taika Waititi.

La série provient de Showtime, Legendary et Endeavour Content.