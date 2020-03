‘The Bachelor’ dit au revoir la saison en marquant le maximum

‘The Bachelor’ termine la saison avec un bon fait

“The Bachelor” dit au revoir à la saison en touchant les neuf millions de téléspectateurs sur ABC. Dans CBS, ‘NCIS’ enregistre également de bonnes données avec 10 430 000 fidèles. Bonne nouvelle aussi pour The CW avec “The Flash”, qui franchit la barrière du million de spectateurs, et avec “Legends of Tomorrow”, qui borde 800 000 followers. Le grand perdant de la nuit est «The Resident» sur Fox, qui perd plus d’un million de téléspectateurs, après avoir triomphé la semaine dernière dans les “SuperMartes”.

Adultes de 18 à 49 ans

ABC: 1,9 / 9

NBC: 0,9 / 5

CBS: 0,8 / 4

FOX: 0,6 / 3

Le CW: 0,3 / 1

ABC

08h00 – ‘The Bachelor’ (20h-22h) (final): 8 485 000 [2,4/12] (1er)

10h00 – «Pour la vie»: 3 155 000 [0,8/5] (1er)

NBC

08h00 – «Ellen’s Game of Games»: 4 405 000 [0,9/5] (3e)

09h00 – «C’est nous»: 5 580 000 [1,2/6] (2e)

10h00 – «New Amsterdam»: 4 470 000 [0,7/4] (2e)

CBS

08h00 – «NCIS»: 10 430 000 [1,0/5] (2e)

09h00 – «FBI»: 8 330 000 [0,8/4] (3e)

10h00 – «FBI: les plus recherchés»: 6 080 000 [0,6/3] (3e)

Renard

08h00 – «Le résident»: 3 665 000 [0,7/4] (4e)

09h00 – ‘Empire’: 1,990,000 [0,5/3] (4e)

Le CW

08h00 – «The Flash»: 1 065 000 [0,3/2] (5e)

09h00 – «Les légendes de demain de D.C.»: 774 000 [0,2/1] (5e)

.