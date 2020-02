“The Bachelor: Listen to Your Heart” Promo promotionnelle pour la série de rencontres musicales

HISTOIRES CONNEXES

L’amour mêlé à la musique fait-il un «duo parfait»? Ou, si un éventuel couplage touche une note aigre, ne résultera-t-il qu’en actes tristes, tristes en solo?

La première promo d’ABC’s The Bachelor Presents: Listen to Your Heart pose ces mêmes questions, comme vu ci-dessus.

Le baccalauréat: Écoutez votre cœur comprend 20 hommes et femmes célibataires qui «se lancent dans un voyage incroyable pour trouver l’amour à travers la musique», lit-on dans la ligne de connexion. En chantant des chansons bien connues – à la fois individuellement et en couple – lesdits célibataires «chercheront à former des attractions à travers les mélodies, trouveront et révéleront leurs sentiments, et finiront par tomber amoureux».

Tout comme dans la série Bachelor existante, les candidats vivront ensemble et auront des rendez-vous tout au long de la saison. Les couples seront confrontés à des défis centrés sur la musique, y compris des performances live jugées par certains des plus grands noms (et / ou les plus facilement disponibles) de l’industrie musicale. En fin de compte, «les couples dont les performances révèlent leur amour et leur dévouement l’un à l’autre continueront d’avoir la possibilité de poursuivre leur relation jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul couple debout».

Écoutez les premières de Your Heart le lundi 13 avril à 8 / 7c, où il comblera le fossé entre la finale de la saison de The Bachelor: Pilot Pete et la prochaine première de la saison de Bachelorette.