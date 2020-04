«The Bachelor Summer Games» annulé à ABC en raison d’un coronavirus

ABC a mis de côté The Bachelor Summer Games, une retombée inopinée de la franchise de téléréalité qui devait être diffusée pendant les Jeux olympiques d’été de cette année, rapporte notre site partenaire Variety.

La nouvelle intervient après l’annonce que la crise mondiale des coronavirus a repoussé le début des Jeux olympiques d’été de Tokyo au 23 juillet 2021. On ne sait pas encore si les Jeux d’été d’ABC seront également diffusés l’année prochaine pour coïncider avec l’événement sportif international.

Les Jeux d’été devaient suivre les traces de The Bachelor: Winter Games 2018, qui a réuni des candidats au Bachelor et à la Bachelorette du monde entier pour participer à des défis sportifs sur le thème de l’hiver.

* Hulu a renouvelé la série comique Shrill, avec et co-créé par Aidy Bryant, pour une saison 3 de huit épisodes, Variety reports.

* The Last Dance, un docuseries en 10 parties sur la légende de la NBA Michael Jordan et les Chicago Bulls des années 90, sera diffusé sur ESPN pendant cinq dimanches, du 19 avril au 17 mai. Le programme sera disponible en dehors des États-Unis sur Netflix.

* La série d’actualités animée de CBS All Access, Tooning Out the News, a repris la production à distance, et sa diffusion est prévue pour le mardi 7 avril.

* Netflix a publié une bande-annonce pour Outer Banks, une série YA sur «quatre amis, un été et 400 millions de dollars en or». Charles Esten de Nashville est parmi les co-stars adultes. Il sera présenté le mercredi 15 avril.

* Hulu a publié une bande-annonce pour Normal People, un drame d’une demi-heure basé sur le roman à succès de Sally Rooney, dont la première avec les 12 épisodes aura lieu le mercredi 29 avril:

