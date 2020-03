‘The Bachelorette’ Pourquoi Sean Lowe a initialement refusé le spectacle

Maintenant que la saison de The Bachelorette de Clare Crawley a été reportée, Bachelor Nation souhaite revoir les saisons passées et les concurrents. Une personne qui a toujours été très appréciée dans le monde du baccalauréat est Sean Lowe. Lowe est d’abord devenu un favori des fans sur la saison 8 de The Bachelorette. Il a également attiré l’attention d’Emily Maynard et a atteint la troisième place avant d’être renvoyé chez lui.

La popularité de Lowe lui a finalement valu le rôle principal pour The Bachelor. En fait, Lowe est considéré comme le célibataire le plus titré de l’histoire de la série. À ce jour, il est le seul fils encore marié à la femme à qui il a donné sa dernière rose. Après son passage dans The Bachelor, Lowe a continué à participer à six autres émissions de télé-réalité, dont Dancing with the Stars, Who Want to Be A Millionaire et Celebrity Wife Swap.

Sean Lowe a initialement refusé «The Bachelorette»

Mis à part la gloire et la fortune, la meilleure chose qui soit sortie du temps de Lowe sur la franchise Bachelor est sa famille. Lui et sa femme, Catherine Lowe née Guidici, ont trois enfants et semblent très heureux ensemble. Mais, heureusement, Lowe n’a jamais eu lieu après. En fait, il a initialement refusé l’offre d’être membre de la distribution de The Bachelorette.

Dans une récente publication sur Instagram, Lowe a évoqué la façon unique dont sa famille s’est réunie. Alors que beaucoup de ses fans connaissent son histoire d’amour, certains ne savaient pas qu’il n’avait même pas postulé pour la série. Lorsqu’il a été sélectionné pour The Bachelorette, les producteurs ont dû le séduire avec la promesse d’un voyage gratuit.

Lowe plaisante sur sa femme et ses enfants sur Instagram

“Alors cette fille m’appelle un jour et dit:” Nous aimerions vous parler de votre participation à The Bachelorette “. J’ai poliment refusé car je ne participerais jamais à une stupide émission de téléréalité comme celle-ci. Avant de raccrocher, elle a dit: «Pensez-y. À tout le moins, cela pourrait être des vacances gratuites. »Bref, ce sont les vacances gratuites les plus chères que j’ai jamais prises», a plaisanté Lowe sur sa page Instagram, partageant l’histoire avec ses 1,2 million de followers sur Instagram.

Les fans ont immédiatement trouvé de l’humour dans le post de Lowe. Cependant, d’autres ont été confus. Ils ne savaient pas comment le père de trois enfants pourrait être exploité pour le spectacle sans jamais avoir postulé. “Attends quoi!? Ils t’ont appelé et t’ont demandé d’aller au bachelorette? Je pensais que tu devais postuler? ” questionna un fan. Lowe a répondu en disant aux fans qu’il était en fait nominé pour l’émission. “Ma sœur a envoyé une demande sans me le dire”, a expliqué Lowe.

L’alun ‘Bachelor’ a sa sœur à remercier d’avoir rencontré sa femme, Catherine

Les fans ont immédiatement commencé à dire à Lowe qu’il devait à sa sœur une dette de gratitude. «Lol. Je suppose que vous la remerciez pour le reste de votre vie. Vous avez une belle famille », a écrit un fan de Bachelor Nation. “Décidément, mais ne remerciez pas vos étoiles chanceuses en ce moment !! Regardez ces magnifiques bébés 👏🏼👏🏼👏🏼 », un autre cosignataire. Le temps de Lowe sur The Bachelorette, et par la suite The Bachelor, peut lui avoir coûté de l’argent, mais clairement les gains l’emportent sur les pertes.

