«The Backrooms Game» donne vie à un creepypasta moderne [What We Play in the Shadows]

«Si vous ne faites pas attention et que vous sortez de la réalité dans les mauvais endroits, vous vous retrouverez dans les coulisses, où ce n’est rien que la puanteur du vieux tapis humide, la folie du mono-jaune, le bruit de fond sans fin du fluorescent des lumières au bourdonnement maximal, et environ six cent millions de kilomètres carrés de pièces vides segmentées au hasard pour être piégés. Dieu vous sauve si vous entendez quelque chose errer à proximité, parce que c’est l’enfer qui vous a entendu. »

En mai 2019, le forum de discussion paranormal du célèbre site Internet 4chan a présenté un fil de discussion demandant des images qui semblaient “mal” ou “éteintes” d’une manière ou d’une autre. Un utilisateur a soumis une photo d’une pièce ouverte étrangement grande avec un papier peint jaune affreux, des lampes fluorescentes que vous vous attendez à trouver dans un magasin à un dollar et le genre de tapis qui dominait les cabinets de dentistes au début des années 90. La photo présente un angle hollandais qui fait que tout semble un peu plus sinistre. Un autre utilisateur a contribué à la description évocatrice ci-dessus, et les coulisses sont nées.

En tant que création Internet, les Backrooms sont nouveaux sur la scène, il y a tout juste un an. Quoi qu’il en soit, ils ont pris d’assaut le monde du creepypasta. Plusieurs histoires, fan art et jeux ont été créés en se concentrant sur l’emplacement sans fin. Le jeu des coulisses est peut-être l’expérience interactive la plus raffinée qui soit, mais elle est encore mal conçue en tant que concept. (Je m’excuse pour cette blague. Continuons.)

The Backrooms Game Free Edition vous donne tous les conseils dont vous avez besoin au départ: aventurez-vous autant que vous le pouvez sans devenir fou. Vérifiez votre montre toutes les trente secondes pour vous rappeler qui vous êtes et pourquoi vous y êtes. NE LE REGARDEZ PAS. Et puis vous êtes immédiatement jeté dans les couloirs sans fin, chargé de rester en vie assez longtemps pour trouver la sortie.

Les commandes sont aussi simples que possible: WASD pour se déplacer, E pour interagir, TAB pour afficher votre montre. La prise en charge partielle du contrôleur est disponible, mais pas nécessaire pour un jeu comme celui-ci. C’est essentiellement un simulateur de marche, avec très peu d’anxiété en ce qui concerne les réflexes. L’anxiété est fournie par les visuels et la conception sonore, qui sont rigoureusement fidèles à la description originale publiée sur 4chan. Les lumières bourdonnent de façon exaspérante, le papier peint se répète sans fin et les couloirs continuent essentiellement pour toujours. Si Smell-O-Vision était une chose, ce jeu inclurait la puanteur du vieux tapis humide.

Il n’y a pas d’histoire, seulement un but: s’échapper. La génération aléatoire des Backrooms signifie que vous pouvez vous promener pendant une heure ou trouver la sortie à l’intérieur de 10 minutes. Il y a bien sûr une hideuse créature à éviter, mais c’est ridiculement facile à faire. Si vous écoutez attentivement et faites attention de ne pas sprinter dans les virages sans vérifier d’abord ce qui vous attend, vous ne le verrez peut-être jamais. Le jeu veut que vous vérifiiez votre montre toutes les 30 secondes pour garder votre santé mentale sous contrôle, mais plus vous allez loin, plus vous devenez dérangé. Préparez-vous à certains modèles changeants et aux lumières éteintes.

Actuellement, il y a peu de raisons de revoir The Backrooms Game, sauf pour établir vos propres records de distance ou de temps le plus rapide jusqu’à la sortie. Le développeur Pie On a Plate Productions a une feuille de route pour les améliorations futures qui incluent tout, de plus de monstres et de rencontres de monstres à un système d’inventaire détaillé. Le jeu est 100% gratuit, mais vous pouvez choisir de soutenir les plans de l’équipe de développement pour un montant très raisonnable de 2,99 $. Le potentiel d’un jeu plus profond et plus riche est certainement là.

Le Backrooms Game excelle en tant qu’expérience existentielle de terreur et de peur de l’enfance… pendant les cinq premières minutes. Les majors de la littérature apprécieront la connexion avec Charlotte Perkins Gilman et les YouTubers de jeu apprécieront d’avoir un autre titre pour tirer parti de certaines vues. La plupart d’entre nous s’échapperont rapidement ou s’ennuieront progressivement. Quoi qu’il en soit, un voyage est plus que suffisant, au moins jusqu’à ce que ces fonctionnalités supplémentaires soient mises en œuvre.

L’édition gratuite du jeu Backrooms est disponible sur Steam.