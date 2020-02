The Batman de Robert Pattinson ajoute Gil Perez-Abraham au casting

Le prochain film de DC Patte de Robert Pattinson, The Batman a ajouté l’acteur Gil Perez-Abraham à son casting.

Depuis l’annonce de la prémisse du film, le prochain film de Batman de Robert Pattinson a ajouté quelques étoiles à sa liste dans des rôles auxquels vous ne vous attendriez pas autrement. Zoe Kravitz a été castée en tant que Catwoman, Paul Dano de There Will Be Blood fame rejoint en tant que The Riddler, John Turturro sera le patron de la foule Carmine Falcone, Jeffrey Wright a été ajouté en tant que commissaire Gordon et, peut-être le plus peu conventionnel a été le casting de Colin Farrell en tant que Manchot. Cela, cependant, n’a pas empêché le film de Robert Pattinson d’ajouter des membres relativement inconnus à son casting.

Selon un nouveau rapport du Hollywood Reporter, The Batman de Robert Pattinson a ajouté l’acteur Gil Perez-Abraham à son casting. Gil Perez-Abraham est un acteur relativement inconnu qui a eu des rôles dans des émissions comme Orange est le nouveau noir et Law and Order: SVU. L’acteur serait également dans le prochain spin-off de Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond. On ignore actuellement quel rôle jouera Gil Perez-Abraham dans le film de Robert Pattinson.

Que pensez-vous tous de ces nouvelles de casting? Qui pourrait jouer Gil Perez-Abraham dans The Batman? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Bien que tous les détails de l’intrigue sur The Batman soient actuellement secrets, il est connu que le film sera centré sur un jeune Bruce Wayne et mettra en vedette une galerie de méchants de Rogues qui comprend Catwoman, The Penguin et The Riddler et selon la rumeur, il serait basé sur Batman : La longue Halloween. Le prochain film de Matt Reeves se concentrerait sur les premières années de Batman et utiliserait les compétences de détective du personnage plus que tout autre film précédent. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie avec Robert Pattinson dans le rôle de Batman.

Le Batman ouvre en salles le 25 juin 2021.

Soruce: The Hollywood Reporter

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!