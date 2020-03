The Batman Plot Comic Inspiration taquiné par Jeffrey Wright – / Film

L’intrigue de Matt Reeves » Le Batman est encore assez caché dans le mystère, mais le réalisateur et les stars continuent de faire allusion à ce que comportera la dernière sortie de Caped Crusader. Voici ce que nous savons: Robert Pattinson va enfiler la cape et le capot dans une aventure qui se déroule au début de la carrière de Batman, le mettant face à face avec des voyous familiers comme Catwoman (Zoe Kravitz), le Riddler (Paul Dano) et Pingouin (Colin Farrell). Mais quelle aventure comique pourrait éventuellement fournir le modèle d’une histoire mettant en scène autant de méchants? Selon une image cryptique de l’étoile de Batman Jeffrey Wright, qui joue le noble commissaire Gordon, ce pourrait être la série de bandes dessinées classiques La longue Halloween.

Nous avons entendu des rapports selon lesquels des séries de bandes dessinées acclamées telles que Batman: Year One et Batman: The Long Halloween fourniraient l’inspiration à Reeves pour The Batman, mais un article de Wright pourrait simplement donner foi à ce dernier.

“Un autre pour la culture”, a écrit Wright dans la légende de son post Instagram, qui montrait une photo de la série limitée de bandes dessinées Batman Batman: The Long Halloween.

La publication suit l’image de médias sociaux cryptée de Reeves publiée il y a quelques semaines, dans laquelle il a tweeté un panneau de Batman: Year One. Les deux images semblent suggérer que The Batman s’inspirera des deux séries de bandes dessinées acclamées, qui ont toutes deux largement inspiré d’autres bandes dessinées et films, dont la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan (Year One for Batman Begins, The Long Halloween for The Dark Chevalier).

Écrit par Jeph Loeb et illustré par Tim Sale, The Long Halloween est une série limitée de 13 numéros publiée de 1996 à 1997 qui a eu lieu peu de temps après les événements de la première année. La série suit le Caped Crusader encore au début de sa carrière alors qu’il suit un mystérieux tueur en série nommé Holiday. Gotham mobster Carmine Falcone (qui est joué dans The Batman par John Turturro) ainsi que des voyous familiers Catwoman, Scarecrow, le Joker, Mad Hatter, Poison Ivy et le Riddler jouent également des rôles dans l’histoire.

Le twist noir graveleux de Long Halloween sur Batman a été largement salué et serait conforme à l’approche supposément sombre et mystérieuse de Reeves du personnage. Mais nous devrons voir comment l’intrigue se déroulera lorsque The Batman sortira en salles sur 25 juin 2021.

Articles sympas du Web: