‘The Batman’ ralentit également son vol

Mexico.- Le film The Batman sera retardé dans sa publication en raison de la crise mondiale de coronavirus.

Lundi, Warner Bros.a publié une nouvelle liste de report, ce qui fera que The Batman et le film sur les Sopranos sortiront sur le grand écran plus tard que prévu.

De cette façon, le nouveau film sur Batman, avec Robert Pattinson comme protagoniste, avec Matt Reeves comme réalisateur, sera retardé de quelques mois.

Il ne sortira plus en salles au cours de l’été de l’année prochaine, mais sortira le 1er octobre 2021.

La date précédente était le 25 juin 2021, mais en raison de retards dans le tournage, il a dû se moquer.

En janvier dernier, il a commencé à filmer The Batman.

Pattinson donnera vie à Batman dans ce film et prendra ainsi le relais d’autres interprètes qui ont joué dans le passé le justicier Gotham, notamment Christian Bale, Ben Affleck, Michael Keaton, George Clooney et Val Kilmer.

Le casting comprend également Zoë Kravitz, qui jouera Catwoman, dans un rôle principal.

La fille de Lenny Kravitz est le successeur de Michelle Pfeiffer (“Batman Returns”, 1992), Halle Berry (“Catwoman”, 2004) ou Anne Hathaway (“The Dark Knight Rises).

npq