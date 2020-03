“The Batman” Star Zoe Kravitz révèle sa formation “intense” pour jouer Catwoman

Être un méchant n’est pas facile.



Jouer à Catwoman est un rôle légendaire. De nombreuses dames classiques ont enfilé la tenue, notamment Eartha Kitt, Michelle Pfeiffer, Halle Berry et Anne Hathaway. Maintenant, Zoe Kravitz obtient son tour contre le méchant félin. Zoe jouera aux côtés de Robert Robinson dans The Batman, qui est le redémarrage de la franchise par Matt Reeves. Ben Affleck s’est éloigné du film et Reeves a décidé de le prendre dans une nouvelle direction, en reculant les années pour en faire un film des années 90. Le jeune Batman sera un contraste avec l’ancien d’Affleck, et Selina Kyle de Zoe apportera sans aucun doute une nouvelle tournure au personnage.

Lors d’une interview sur le podcast Questlove Supreme, Zoé a parlé de la formation pour le rôle emblématique. “C’est assez intense. Nous avons commencé le tournage il y a deux semaines, mais avant cela, j’étais à Londres pendant deux mois, juste pour me mettre en forme, m’entraîner, apprendre des combats », a-t-elle déclaré. À l’époque où elle a été choisie pour le rôle, Zoé a parlé à Variety de la pression qu’elle ressentait auprès des fans. “J’étais excitée quand j’ai obtenu le rôle, et généralement lorsque vous obtenez un emploi, les gens qui sont excités à ce sujet sont vous, vos parents, votre agent, vos amis et tout ça”, a-t-elle expliqué. “Mais quand le communiqué de presse est arrivé, j’ai reçu plus de SMS et d’appels que ce que j’ai eu le jour de mon anniversaire, le jour de mon mariage. Tout d’un coup, la réalité a commencé à sombrer dans ce que cela signifie non seulement pour moi, mais à tous les autres culturellement – et les fans de cet univers sont tellement dévoués et d’opinion. “

(La source)

.