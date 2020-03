«The Big Bang Theory» et «Gran Hotel»

Une semaine de plus, Captain Offers veut vous aider à trouver les meilleures affaires en matière de merchandising, de DVD et de technologie en vous présentant une liste très complète qui comprend des séries telles que “ Gran Hotel ” à un ordinateur portable de 15,6 pouces via un funko Penny de «The Big Bang Theory». Comme nouveauté, nous vous présentons cette semaine un t-shirt La Veneno, en vente dans la boutique FormulaTV.

– T-shirt poison: Cristina Ortiz, mieux connue dans la culture populaire sous le nom de La Veneno, est devenue célèbre pour sa spontanéité et sa sincérité dans ses premières interventions dans le programme Pepe Navarro, «Ce soir, nous traversons le Mississippi». Maintenant, les Javis préparent «Veneno», une série sur la vie pour Atresplayer Premium. Jusqu’à sa première le 29 mars, vous pouvez vous procurer un t-shirt avec sa plus célèbre coletilla (“Je dis!”) Dans la boutique FormulaTV, où vous trouverez d’autres produits liés au petit écran.

Acheter: 15,98 euros

Poison et télévision

– Téléviseur Samsung 40 pouces: Si vous êtes passionné par les séries et les films, vous avez besoin de ce téléviseur intelligent Samsung de 40 pouces dans le salon de votre maison qui garantit la meilleure qualité d’image en Full HD. De plus, il possède, entre autres avantages, deux entrées HDMI et une USB. Une offre à ne pas manquer.

Acheter: 329 euros

– Penny’s Funko (‘La théorie du Big Bang’): L’une des données qui attire le plus l’attention des fans de la longue vie “ The Big Bang Theory ” est que dans aucun de ses 279 épisodes répartis sur 12 saisons, le nom de la fille du groupe, Penny (Kaley Cuoco), n’a été mentionné. Pour ce rôle, Cuoco a remporté deux fois le People’s Choice Awards pour la comédienne préférée.

Achat: 11,52 euros

«The Big Bang Theory» et ordinateur portable

– Ordinateur portable Lenovo 15,6 pouces: Un ordinateur portable est un outil nécessaire pour tout le monde aujourd’hui. Vous pouvez étudier, travailler et faire des loisirs avec lui, comme regarder des séries et des films sur des plateformes de streaming. Par conséquent, il est très important d’en obtenir un comme ce Lenovo 15,6 pouces.

Achat: 599 euros

– «Smallville» (série complète): ‘Smallville’ raconte l’histoire de Clark Kent dans une petite ville du Kansas avant qu’il ne devienne Superman, l’un des super-héros les plus célèbres de l’univers DC Comics. Au cours de ses dix saisons, la série est devenue l’une des plus vues aux États-Unis et a reçu de nombreux prix, dont trois Emmy.

Acheter: DVD: 73,49 euros

«Smallville» et appareil photo

– Appareil photo Kodak: Si vous avez toujours rêvé d’avoir les plus belles images sur votre compte Instagram et de faire l’envie de tous vos followers, vous avez besoin de cet appareil photo Kodak. Au meilleur prix et avec les meilleures fonctionnalités, c’est l’outil parfait pour développer votre facette la plus créative et capturer tous les moments que vous ne voulez pas effacer de votre rétine.

Acheter: 172,98 euros

– «Le mentaliste» (série complète): La vie de Patrick Jane (Simon Baker) prend un virage à 180 ° lorsqu’un tueur en série connu sous le nom de John the Red tue sa femme et sa fille après que lui, un célèbre médium, l’ait calomnié dans une émission de télévision . Avec 151 épisodes, ‘The mentalist’ est une série indispensable dans votre collection si vous êtes un amoureux de la série policière.

Acheter: DVD: 61,59 euros

«Le mentaliste» et robot de cuisine

– Robot de cuisine Moulinex: Les robots de cuisine sont sans aucun doute l’un des principaux protagonistes de la série avec Toni Acosta, Nuria Herrero, Mamen García et Malena Alterio, “ Ladies of the (h) AMPA ”, qui a été renouvelée dans Telecinco pour une deuxième saison. Ce Moulinex vous facilitera la vie grâce à ses multiples options de cuisson.

Acheter: 97,99 euros

– «Gran Hotel» (série complète): ‘Gran Hotel’ raconte l’histoire de Julio Olmedo (Yon González), un jeune homme d’origine modeste qui veut découvrir ce qui est arrivé à sa sœur Cristina (Paula Prendes) alors qu’elle travaillait dans un hôtel de luxe. Sans le vouloir, il finira par tomber amoureux d’Alicia Alarcón (Amaia Salamanca), l’une des filles des propriétaires de l’hôtel.

Acheter: DVD: 34,99 euros

«Gran Hotel» et lecteur DVD

– Lecteur DVD Sony: Pour regarder vos séries et films préférés sans avoir à quitter le salon de votre maison et avec la meilleure qualité, il est essentiel que vous obteniez ce lecteur DVD noir Sony. Parmi ses nombreux avantages, la possibilité de lire des CD et des contenus via USB, en plus des DVD, se démarque.

Acheter: 29,99 euros

