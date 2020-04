“The Big Fib” arrive bientôt à Disney +

Disney a annoncé qu’une toute nouvelle série appelée «The Big Fib» arrivera à Disney + le 22 mai. Et tout comme la nouvelle série, Prop Culture, ils abandonneront la série entière en une seule fois, les 15 épisodes!

Cette nouvelle émission de jeu Disney + est animée par Yvette Nicole Brown et présente Rhys Darby comme son compagnon robot, C.L.I.V.E. Dans chaque épisode de ce jeu télévisé humoristique, un enfant commence par jouer un tour d’échauffement où un menteur idiot et un expert authentique partagent des histoires fabuleuses et des faits amusants.

Mettant en vedette des talents comiques à venir, ce tour est joué pour rire et pour toujours avoir une pépite d’informations réelles sur le sujet, que ce soit la crème glacée, l’accrobranche ou la conception de jouets. Ensuite, notre concurrent enfant joue le tour principal où il interroge un expert qui est associé à un très bon menteur sur le même sujet. C’est à notre enfant de trouver la fibre. Il y a des indices visuels, des accessoires fascinants, une ronde de questions rapides sur le feu et divers sujets, notamment des méduses, du venin et des plantes tueuses.

Le spectacle culmine avec l’expert et menteur debout sous la machine à mousse de fibres pour attendre leur sort. Si notre enfant choisit correctement, le menteur se fait mousser. Le Big Fib est plein de vérités scandaleuses qui sonnent comme des mensonges et des mensonges audacieux qui sonnent comme la vérité.

Avez-vous hâte à ce nouveau Disney + Game Show?

