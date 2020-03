The Big Show Show Saison 1: Production terminée, date de sortie potentielle de la saison de Wrestlemania

WEEEEEEEEEEEEEEEELL, et bien c’est le Big Show Show! La plus grande figure de la lutte obtient sa propre série et elle arrive sur Netflix! Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur The Big Show Show, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et la date de sortie de Netflix.

The Big Show Show est une sitcom américaine écrite par Jason Berger et Josh Bycel. La sitcom est le deuxième projet que WWE Studios coproduit avec Netflix, après The Main Event. Ce sera également la toute première sitcom créée par WWE Studios. Paul ‘The Big Show’ Wight a été une figure éminente de la WWE tout au long de sa carrière et a été une grande partie de la culture pop entourant la lutte.

Quelle est la date de sortie de Netflix?

Au moment de cette mise à jour, la WWE est maintenant sur la voie de Wrestlemania, et avec la production de la sitcom terminée, il semble plus que probable que The Big Show Show se déroulera un jour autour de Wrestlemania.

En tant que plus grand spectacle de l’année, Netflix et la WWE n’ont de sens que de sortir The Big Show Show lorsque la plupart des yeux sont tournés vers la lutte. Nous sommes très convaincus que la coproduction Netflix avec la WWE, The Main Event, sortira également autour de Wrestlemania.

Le Big Show Show sera-t-il disponible dans ma région?

Selon ce que nous savons jusqu’à présent, le Big Show Show sera disponible dans le monde entier.

Le Big Show Show va-t-il sur le réseau WWE?

Malgré tout un tas de contenu original déjà sur le réseau WWE, The Big Show Show ne s’y dirige pas. La série sera exclusivement disponible en streaming sur Netflix.

Quelle est l’intrigue du Big Show Show?

Le synopsis suivant a été fourni par WWE Studios et Netflix:

Lorsque la fille adolescente de The Big Show vient vivre avec lui, sa femme et ses deux autres filles, il devient rapidement en infériorité numérique et déjoué. Malgré ses 7 pieds de haut et son poids de 400 livres, il n’est plus le centre d’attention.

Qui fait partie du casting de The Big Show Show?

Les éléments suivants ont été confirmés pour jouer dans The Big Show Show:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? HimselfPaul «The Big Show» WightWWE | Le Waterboy | Jingle All the WayCassyAllison MunnElizabethtown | Laurier blanc | Ce que j’aime chez toiLolaReylynn CasterMe, moi-même et moi | Femme au foyer américaine | SpeechlessMandyJuliet DonenfeldStation 19 | Pete le chat | Silver LakeJ.J.Lily Brooks O’BriantShark Lake | La tique | RestorationCoach FenerBen GirouxRetour aux années 90 | Bunsen est une bête | Henry DangerKennedyJolie Hoang-RappaportMonteurs de garde | Ajoutez simplement de la magie | Cousins ​​for LifeOliviaEmma LoewenStation 19 | Grey’s Anatomy | Esprits criminels: au-delà des frontièresM. GoodpastureMarisa Chen MollerBook Club | Pourquoi les femmes tuent | C’est nousBlendaDanielle UhlarikChampaign ILL | Bootstrapped | Imaginary Mary Quel est le statut de production de The Big Show Show?

Selon les mises à jour d’IMDb, la production de The Big Show Show est terminée, et il s’agit maintenant d’attendre une date de sortie.

Le tournage a commencé en août 2019 et s’est terminé le 5 décembre 2019. La sitcom était depuis en post-production, mais cela semble avoir été terminé également.

Y a-t-il des images fixes ou des images de The Big Show Show?

La seule image publiée jusqu’à présent est l’acteur Paul Wight (The Big Show) et ses collègues membres de la distribution.

Combien d’épisodes la première saison sera-t-elle diffusée?

Il a été confirmé que la première saison sera diffusée avec 10 épisodes.

Quels sont les temps d’exécution?

Chaque épisode durera environ trente minutes.

Netflix a-t-il publié une bande-annonce pour The Big Show Show?

Pour l’instant, voici quelques-uns des meilleurs moments de lutte du Big Show:

Pourquoi le Big Show Show ne vient-il pas sur le réseau WWE?

La réponse la plus simple à cela est la différence d’abonnés entre le réseau WWE et Netflix. Près de 150 millions d’abonnés séparent les réseaux respectifs. La WWE comptait en moyenne 1,688 million d’abonnés au deuxième trimestre de 2019. Quant à Netflix, ils ont dépassé 151 millions d’abonnés au deuxième trimestre. Avec la portée de Netflix à travers le monde, il n’est pas étonnant que WWE Studios travaille avec Netflix sur l’Original.

Alors que le WWE Network produit son propre contenu exclusif au service, le contenu est destiné spécifiquement aux fans de catch. Alors que le Big Show Show s’adresse dans une certaine mesure aux fans de catch, il séduira certainement un public plus large et pas seulement les fans de catch seuls.

