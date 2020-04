‘The Big Show Show’ Saison 2: Statut de renouvellement de Netflix et date de sortie

WEEEEEEEEEEEELL, c’était la première saison de The Big Show Show. Après un rapide combat de seulement huit épisodes, les fans se demanderont déjà si nous pouvons nous attendre à plus de Big Show sur notre Netflix bientôt. Eh bien, nous attendons toujours le renouvellement, mais nous sommes convaincus que nous verrons le Big Show de nouveau en action.

The Big Show Show est une série de sitcom Netflix Original en coproduction entre la WWE et Netflix. La série met en vedette Paul Donald Wight II en tant que personnage de lutte plus grand que nature The Big Show. Facturé à 7 pieds de haut, la masse imposante domine ses filles adolescentes dans le poisson hors de la comédie de l’eau.

Lorsque la fille adolescente de The Big Show vient vivre avec lui, sa femme et ses deux autres filles, il devient rapidement en infériorité numérique et déjoué. Malgré ses 7 pieds de haut et son poids de 400 livres, il n’est plus le centre d’attention.

The Big Show Show Saison 2 Statut de renouvellement Netflix

Statut de renouvellement officiel de Netflix: en attente (Dernière mise à jour: 07/04/2020)

Au moment de la rédaction, The Big Show Show est encore frais de sortie, il est donc encore trop tôt pour que Netflix prenne une décision sur la série.

Comme la série est une coproduction entre la WWE et Netflix, il est plus que probable que la série sera renouvelée. Comparé aux événements de lutte organisés par la WWE et aux projets en cours à Netflix, The Big Show Show est relativement bon marché et facile à réaliser et a un large public.

Attendez-vous à recevoir des nouvelles sur le renouvellement du Big Show Show dans les semaines à venir.

L’histoire nécessite-t-elle une deuxième saison?

À la fin de la première saison, le Big Show était incroyablement proche de sortir de sa retraite et de reprendre la route avec la WWE. Après une vision de dernière minute de la vie à la maison sans lui, Big Show s’est rendu compte que son cœur était à la maison et voulait être avec sa famille.

Comme toute sitcom, vous pouvez redresser les personnages dans de nombreuses situations délicates pour continuer l’histoire. Alors que la série est centrée sur le lutteur imposant, une grande partie de l’histoire concerne les filles, en particulier Lola.

Ce qui serait amusant à voir dans une deuxième saison, c’est encore plus d’apparitions de camées de vieilles stars de la WWE.

Ironiquement, le même jour que The Big Show Show est sorti, et bien qu’il ait choisi de ne pas revenir à la WWE dans la série, cela n’a pas empêché le Big Show d’apparaître le lundi soir à Raw, en compétition pour le championnat de la WWE contre Drew McIntyre.

The Big Show Show Saison 2 Netflix Date de sortie

Avec seulement huit épisodes, la production d’une deuxième saison ne devrait pas tarder à produire. La plus grande raison pour laquelle la série a mis tant de temps à arriver sur Netflix était due au fait qu’elle était programmée pour la sortie de Wrestlemania, le plus grand PPV de lutte.

Une fois que la production peut continuer lorsque la pandémie de coronavirus est terminée, il est plus que probable que la prochaine saison de The Big Show Show sera programmée pour un autre ppv de la WWE. En particulier, nous nous attendons à voir la série baisser vers novembre pour la série Survivor ou janvier pour le Royal Rumble.

Aimeriez-vous voir une autre saison de The Big Show Show sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!