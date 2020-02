The Boy 2 Review – / Film

Personne n’entre dans un film appelé Brahms: le garçon 2 attend un chef-d’œuvre, mais pour l’amour de Brahms, pourquoi cette chose est-elle si ennuyeuse? William Brent BellLe suivi de son presque tout à fait correct The Boy a un nouveau groupe de personnes en proie à une minuscule poupée antique, et étend la mythologie, l’emmenant dans des endroits de plus en plus stupides. Mais idiot serait bien si The Boy 2 était au moins un peu divertissant. Ce n’est pas.

The Boy était un thriller atmosphérique dans lequel une jeune femme est devenue convaincue qu’une poupée effrayante, à l’apparence de Jared Kushner, était vivante. La poupée était soignée et traitée comme un vrai garçon par un couple âgé qui a perdu son fils, Brahms, dans un incendie. L’esprit de Brahms a-t-il habité la poupée après sa mort? Nan. Dans une tournure surprise, The Boy a révélé que la poupée n’était pas du tout vivante. Au lieu de cela, le vrai Brahms était toujours vivant – et se cachait dans les murs de son grand manoir effrayant. Avec cette tournure à l’esprit, vous pourriez penser qu’une suite serait une chose délicate. Mais Brahms: le Boy 2 propose une solution simple: il se réinitialise plus ou moins et propose de nombreux nouveaux développements. Parce qu’ici, il semble que Brahms soit vivant – en tournant la tête, en secouant les yeux, en tirant un sourire effrayant. Ou est-ce une illusion? Et vous vous en souciez même?

The Boy 2 ouvre avec Liza (Katie Holmes) ayant été brutalement attaqué lors d’une invasion de domicile tard dans la nuit. Le fils de Liza, Jude (Christopher Convery) est témoin de l’agression, et cela le traumatise tellement qu’il arrête de parler, communiquant via des mots dans un carnet de croquis. Espérant un nouveau départ, Liza et son mari Sean (Owain Yeoman) faites vos valises et emmenez-vous et Jude dans une maison de campagne. La magnifique maison isolée a été à l’origine construite comme une maison d’hôtes pour un manoir beaucoup plus grand, et vous ne le savez pas, cet endroit plus grand se trouve être le grand manoir effrayant dans lequel Brahms vivait.

Lors d’une promenade dans les bois, Jude découvre Brahms la poupée enterrée dans une tombe peu profonde. Comme tout enfant normal, Jude décide qu’il veut garder cette poupée sale et effrayante, et ses parents sont d’accord avec ça. Et tandis que Liza est immédiatement découragée par le site de Brahms, elle commence à penser que garder la poupée autour pourrait être une bonne chose quand elle et Sean entendent Jude lui parler. Mais l’enthousiasme s’épuise rapidement plus Liza commence à soupçonner que la poupée pourrait être vivante. Et pour aggraver les choses, Jude commence à s’habiller comme Brahms et peut ou non être responsable de certaines actions terribles. Ou pas. Vraiment, cela n’a pas d’importance, car rien dans ce film n’a de poids.

Chaque fois que The Boy 2 suggère que quelque chose pourrait se produire, il se retire. Il y a d’innombrables fausses alertes ici – où quelqu’un complètement inoffensif entre dans le cadre et la bande sonore émet une note forte et en plein essor. Quant aux véritables peurs, euh… eh bien, il n’y en a pas. Il y a un ou deux plans de Brahms qui sont quelque peu effrayants – il y a une scène particulière où Liza vérifie la poupée pour une sorte de marqueur d’identification, et tandis que le visage de Brahms est flou, nous pouvons voir un petit sourire se glisser sur ses lèvres de poupée. C’est efficace, et vous souhaiteriez comme l’enfer qu’il y ait plus de moments comme ça dans cet exercice de corvée.

Brahms n’est pas offensivement mauvais. Vous souhaitez presque que ce soit parce qu’au moins cela inspirerait une sorte de réponse passionnée. Au lieu de cela, le récit avance lentement, exigeant que Katie Holmes passe de longues scènes silencieuses à un concours de regard avec une poupée. Ralph Ineson apparaît comme un gardien suspect, et sa voix en plein essor et sa présence imminente animent légèrement les choses, mais il n’est pas assez dans le film pour sauver les choses. Et tandis que le premier Boy a tiré le meilleur parti de ses ensembles gothiques, tout à Brahms semble plat et fade.

Le premier garçon était tout au sujet de la suggestion que Brahms pourrait être vivant, mais The Boy 2 jette cela complètement par la fenêtre, au point où vous feriez probablement mieux d’entrer dans cette suite sans avoir vu l’original. Et tandis que les poupées vivantes effrayantes ont de bons antécédents dans les films d’horreur, The Boy 2 n’a rien à offrir. C’est un film complètement dépourvu d’énergie ou d’atmosphère. C’est tellement ennuyeux parfois que c’est presque impressionnant. Lorsque vous vous éloignez de Brahms, vous vous rendez compte que presque rien ne se passe ici. Et nous ne parlons pas dans le sens ludique de «ne rien montrer» de Seinfeld. Il s’agit d’un film sans mouvement.

/ Classement du film: 4 sur 10

