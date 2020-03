“The Boy II” a été incroyablement déconcertant

Katie Holmes

L’actrice, qui incarne le personnage de Liza, a dit “avoir peur” chaque fois qu’elle a vu la poupée qui apparaît dans l’histoire.

L’actrice Katie Holmes, qui joue Liza dans le film d’horreur “Brahms: The Boy II”, a été effrayée par la poupée qui apparaît sur la bande, et a déclaré que travailler sur le film était incroyablement déconcertant.

«C’était effrayant. C’était vraiment effrayant à chaque fois. Ils ont fait un si bon travail avec cette poupée, et je veux dire que je ne voulais pas être seul avec la poupée. C’était bizarre. Au final, c’était comme «est-ce que j’attends derrière une poupée dans la restauration? Je pourrais être Je pense que c’est vraiment vivant », a déclaré Holmes à Bloody Disgusting.

L’actrice a déclaré qu’elle était attirée par le genre d’horreur en raison de «l’expérience communautaire» qui accompagne le visionnement d’un film d’horreur au cinéma.

«Eh bien, ce que j’aime dans le genre, c’est que c’est très amusant d’aller regarder un film d’horreur dans un théâtre. C’est une expérience communautaire d’avoir peur des étrangers. J’ai déjà fait ce genre, et je pense que c’est vraiment amusant de créer un personnage dans ce genre de genre », a-t-il déclaré.

Holmes a félicité le réalisateur William Brent Bell, qui s’est de nouveau associé à l’écrivain Stacey Menear trois ans après le film original “The Boy”.

Elle a déclaré: «Avant de signer pour faire le projet, il était évidemment très bien préparé. Et puis, quand je suis arrivé sur l’île Victoria, j’avais tout le film prévu, et c’était génial parce que je savais exactement ce que je voulais. Je savais ce qui marcherait. Nous collaborions et il était très conscient de ce qu’il essayait de faire avec ce personnage. C’est vraiment bon de faire peur. “

Lien source