‘The Boys’ Deleted Scene, ‘Morbius’ Crash Course, ‘Loki’ Rumors & More / Film

Vous voulez voir une scène supprimée de la première saison de Les garçons? Quelle série Marvel pourrait présenter le premier personnage transgenre du MCU? Quel lutteur portait un Captain Marvel tenue inspirée au Royal Rumble? Qu’est-ce que Robert Pattinson excuser en ce qui concerne Homme chauve-souris? Vous voulez en voir Oiseaux de proie Images B-roll? Besoin d’un cours intensif sur Morbius avant la sortie du film? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Ce n’est pas parce que vous sauvez des vies que vous ne pouvez pas vous évanouir. #TheBoysTV pic.twitter.com/7H3STN8EaF

– The Boys (@TheBoysTV) 27 janvier 2020

Voici une scène supprimée de la première saison de Les garçons avec Chase Crawford«S L’abîme l’enseignement de la RCR.

Todd McFarlane dit le redémarrage de Frayer pourrait commencer la production cette année, mais nous ne retenons pas notre souffle.

La combattante de la WWE, Lana, est montée sur le ring dans un costume inspiré du capitaine Marvel. de marvelstudios

Combattant de la WWE Lana a choisi de se déguiser comme Captain Marvel pour le dernier événement de lutte Royal Rumble.

Avez-vous entendu Smallville compte sur Twitter était récemment actif? Eh bien, c’était une idée fausse complète.

L’art conceptuel de Mortal Kombat 11 montre des conceptions mises au rebut pour le Joker https://t.co/93zjNq5gDT pic.twitter.com/0rtH5JXW2A

– GoNintendoTweet (@GoNintendoTweet) 29 janvier 2020

Voici quelques modèles alternatifs pour Joker, dont un inspiré par Heath Ledger, pour Mortal Kombat 11.

le Adam noir film tirera beaucoup de la bande dessinée, selon le directeur de la photographie du film Lawrence Sher.

Harley freakin ‘Quinn EST DE RETOUR! Prêt pour le chaos à reprendre? #FlockYeah @BirdsOfPreyWB et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn arrive à #DolbyCinema, le 7 février? Découvrez notre art exclusif et obtenez vos billets aujourd’hui: https://t.co/1OKTufBeHa #BirdsOfPrey #BOP pic.twitter.com/cFOVzivoLK

– Dolby Cinema (@DolbyCinema) 29 janvier 2020

Voici une affiche colorée Dolby Cinema inspirée de la bande dessinée pour Oiseaux de proie, venant en salles le 7 février.

Une nouvelle rumeur dit Loki peut lancer le premier personnage transgenre à faire partie de l’univers cinématographique Marvel.

