The Boys Renewed For Season 3, Season 2 Episode Titles Revealed

L’adaptation d’Amazon sur petit écran Les garçons est devenu un phénomène culturel peu de temps après sa création, devenant rapidement l’une des séries les plus regardées du service de streaming. Violent, divertissant et sombre hilarant, ce fut un succès instantané auprès des téléspectateurs et des critiques et il ne fallut pas longtemps avant qu’une deuxième saison ne soit annoncée.

En effet, la saison 2 de The Boys se réunit maintenant dans les coulisses, avec une première prévue pour plus tard cette année. Mais il semble que l’émission se poursuivra au-delà de cela, car nous avons maintenant appris qu’Amazon a déjà commandé une troisième saison. Du moins, selon les gens de The Cinema Spot.

La sortie rapporte que The Boys a été renouvelé pour une troisième manche et bien qu’aucun autre détail n’ait été fourni, cela ne devrait pas être une surprise étant donné le grand succès de la série. Sans oublier que plusieurs acteurs et membres de l’équipe de la série ont déjà taquiné la perspective de faire plusieurs saisons.

Mais la bonne nouvelle ne s’arrête pas là. The Cinema Spot a également réussi à mettre la main sur les titres des épisodes de la saison 2, et ils sont comme suit:

The Big Ride

Préparation et planification appropriées

Rien de tel dans le monde

Sur la colline avec les épées d’un millier d’hommes

Nous devons y aller maintenant

Les portes sanglantes

Boucher, boulanger, chandelier

Ce que je sais

Bien sûr, ces titres ne nous disent peut-être pas grand-chose, mais à tout le moins, ils sont encore un autre signe que la prochaine série de l’émission sera là assez tôt et qu’il ne faudra pas longtemps pour rattraper Homelander. et Cie. Et comment est-ce excitant?

Les garçons La saison 2 sera diffusée via Amazon plus tard cette année, date à laquelle nous pourrons nous replonger dans le monde de la bande dessinée et des super-héros qui ne vivent qu’eux-mêmes. Et étant donné que tout ce que nous avons vu jusqu’à présent du lot d’épisodes à venir a été extrêmement prometteur, il serait sage de ne pas le manquer.