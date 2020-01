‘The Boys’ Showrunner offre un rôle à Jeffrey Dean Morgan pour la saison 3

Le showrunner des garçons Eric Kripke a offert un rôle à Jeffrey Dean Morgan pour la troisième saison potentielle de l’émission.

L’un des spectacles les plus populaires d’Amazon, The Boys, devrait revenir pour une deuxième saison après ses débuts en tant que nouvel homme salué par la critique. The Boys a été largement salué pour son approche différente et consciente du genre de super-héros dans son ensemble, ce qui en a fait un pilier de la culture geek. L’un des champions des Boys est Jeffrey Dean Morgan, qui a joué dans Watchmen.

Jeffrey Dean Morgan s’est rendu sur Twitter pour partager son amour pour les garçons et son enthousiasme général pour la deuxième saison des émissions, qui devrait être présentée en premier cette année. Jeffrey Dean Morgan a également mentionné comment il aimerait faire une apparition dans la série. Au cas où vous ne le sauriez pas, Jeffrey Dean Morgan a également joué dans Supernatural, qui était également le produit d’Eric Kripke des garçons. Jeffrey Dean Morgan a ensuite tagué le showrunner des Boys, auquel Kripke a répondu qu’il rédigerait un rôle pour Jeffrey Dean Morgan pour la troisième saison de l’émission.

Vous pouvez consulter l’échange Twitter entre le showrunner des Boys et Jeffrey Dean Morgan ci-dessous.

Merci @JDMorgan d’avoir diffusé l’évangile #TheBoys! Je vais te faire un marché. Saison 3. Je vais l’écrire, et si vous êtes disponible, venez le tourner! Merci pour tout l’amour, frère. # SPNReunion # TheBoystv @TheBoysTV @PrimeVideo #SPNFamily https://t.co/tI6A8UFPyV

– Eric Kripke (@therealKripke) 16 janvier 2020

Bien que nous ne suggérions pas de nous exciter, Jeffrey Dean Morgan et le showrunner des Boys, Eric Kripke, ont déjà collaboré plusieurs fois, donc une réunion ne serait pas hors de question. Cela étant dit, Jeffrey Dean Morgan est un homme occupé et s’occupe toujours de ses fonctions chez The Walking Dead, ce qui signifie que ce croisement ne peut pas être fait. Seul le temps nous dira si Jeffrey Dean Morgan fera une apparition dans The Boys d’Amazon, s’il devait être renouvelé pour une troisième saison.

Voulez-vous voir Jeffrey Dean Morgan faire une apparition dans la troisième saison des Boys? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Voici le synopsis officiel de la première saison de The Boys:

THE BOYS est une interprétation irrévérencieuse de ce qui se passe lorsque des super-héros, aussi populaires que des célébrités, aussi influents que les politiciens et aussi vénérés que les dieux, abusent de leurs super-pouvoirs plutôt que de les utiliser pour de bon. C’est l’impuissant contre le super puissant alors que les Boys se lancent dans une quête héroïque pour révéler la vérité sur “The Seven” et leur formidable soutien de Vought.

The Boys met en vedette Karl Urban Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Kapon, Karen Fukuhara et Nathan Mitchell.

La saison 1 des Boys est désormais disponible sur Amazon Prime Video.

Source: Eric Kripke

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale unie s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant qu’Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC