The Caveman Captain a été repensé pour le nouveau film Scooby Doo

The Caveman est de retour avec un résident numérisé pour le nouveau Scooby! Ce personnage emblématique était l’une des créations de Hanna-Barbera et ses premières apparitions ont eu lieu dans la série Flintstone Comedy, et il était une sorte de Superman qui a même travaillé au journal Granite.

Le Caveman Captain était l’un des nombreux dérivés de la série Flintstones, mais oui, l’un des téléspectateurs les plus aimés. Il avait sa propre série composée de 40 épisodes. Et alors que nous aimerions que le personnage revienne un jour avec sa propre série, nous le reverrons bientôt dans Scooby! le nouveau film des personnages de Mystery to Order qui racontera les origines de Shaggy, Vilma, Fred, Daphne et bien sûr Scooby Doo.

Cependant, Scooby! présentera non seulement la version moderne du capitaine Cavenicola, mais aussi d’autres personnages oubliés comme Fabulman et Dynamite.

Voici la nouvelle affiche de Scooby! qu’il a présenté au capitaine des cavernes:

Voici le synopsis de Scooby!:

“SCOOBY! révèle comment les amis de longue date Scooby et Shaggy se sont rencontrés, et comment ils se sont associés avec les jeunes détectives Fred, Velma et Daphne pour former Mystery Inc. Maintenant, avec des centaines de cas résolus et des aventures partagées, Scooby et le gang font face au mystère le plus difficile de tous les temps: un complot pour libérer Cerberus, le chien fantôme, du monde. Alors qu’ils rivalisent pour mettre fin à ce «dogcalypse» mondial, le gang découvre que Scooby a un héritage secret et un destin grand et épique que personne n’imaginait. »

Scooby! premières le 13 mai 2020.

