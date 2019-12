The Christmas Chronicles 2 ajoute Tyrese Gibson

Selon The Hollywood Reporter, Tyrese Gibson a rejoint Kurt Russell et Goldie Hawn dans la prochaine suite Netflix Les Chroniques de Noël 2. L'acteur incarnera le petit ami de la mère de Kimberly Williams-Paisley dans le film.

Le rapport contient également l’ajout de Arme mortelle alun Darlene Love dans un rôle non spécifié.

Dans la suite de 2018 Les chroniques de Noël, Kate Pierce – maintenant une adolescente cynique – est soudainement réunie avec le Père Noël lorsqu'un mystérieux et magique fauteur de troubles nommé Belsnickel menace de détruire Noël pour toujours.

Darby Camp est également de retour en tant que Kate, Kimberly Williams Paisley en tant que Claire et Judah Lewis en tant que Teddy. Julian Dennison joue le rôle de Belsnickel et Jahzir Bruno incarne Jack. Chris Columbus dirigera et produira, aux côtés de Mark Radcliffe et Michael Barnathan. Le script est écrit par Matt Lieberman et Columbus.

Gibson a été vu pour la dernière fois dans le film Noir et bleu, et se prépare pour la neuvième tranche de la Rapide et furieux.

Le film est prévu pour une sortie vacances 2020.