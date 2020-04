‘The Chronic’ du Dr Dre arrive sur les services de streaming le 4/20

Vingt-huit ans après sa sortie, The Chronic de Dr. Dre fait son chemin vers les services de streaming.

Le premier album révolutionnaire de l’icône de la côte ouest sera disponible auprès de tous les fournisseurs de services numériques le 20 avril via Entertainment One, juste à temps pour les célébrations du 4/20.

“Les fans ont maintenant une autre raison de célébrer ce qui est devenu une fête nationale, célébrant tout ce qui est lié au cannabis – là où la loi le permet et avec modération bien sûr”, a déclaré Chris Taylor, président mondial d’eOne Music. «Travailler avec le catalogue Death Row, c’est comme travailler avec les enregistrements légendaires d’Elvis, Chuck Berry et les Beatles. Ces artefacts historiques devraient être entendus par tous les mélomanes et nous sommes si heureux que le Dr Dre ait ouvert cette porte afin que chacun puisse découvrir l’éclat de ce travail fondateur. »

Le magnum opus de Dre est sorti sur Death Row Records en décembre 1992 et a été acclamé par les fans et les critiques. L’album bien-aimé de 16 titres, que Rolling Stone a nommé parmi ses 500 plus grands albums de tous les temps, a redéfini le hip-hop de la côte ouest et présenté au monde Snoop Dogg, Daz Dillinger, Kurupt, Nate Dogg et Warren G, tout en engendrant des singles comme «Nuthin ‘but a’ G ‘Thang» et «Let Me Ride».

Le classique du rap fait partie des 25 enregistrements qui seront archivés cette année dans le registre national d’enregistrement de la Bibliothèque du Congrès pour son importance culturelle, historique et esthétique pour le patrimoine sonore enregistré de la nation.