‘The Chronicles of Narnia’ sur Netflix: ce que nous savons jusqu’à présent

Netflix adapte les livres The Chronicles of Narnia à la fois dans des séries télévisées et des films au cours des prochaines années. Voici un aperçu continu de tout ce que nous savons sur Les Chroniques de Narnia sur Netflix, y compris à quoi s’attendre et quand l’attendre.

Avant de nous plonger dans l’implication de Netflix à l’avenir, revenons rapidement sur ce qu’est la série de livres et comment elle a été adaptée précédemment.

Remarque: Il s’agit d’un article en cours qui sera mis à jour au fil du temps à mesure que nous en apprendrons plus – dernière mise à jour: 24 janvier 2020.

Que sont les «Chroniques de Narnia»?

Commençons par les bases, The Chronicles of Narnia est une série de livres du célèbre auteur C.S.Lewis qui ont été publiés dans les années 1950.

La série de livres est une série fantastique qui nous transporte dans le royaume fictif de Narnia. Au total, sept livres ont été publiés sous la bannière des Chroniques de Narnia.

Comment les livres des Chroniques de Narnia ont été développés auparavant

La série a connu de multiples adaptations au fil des ans, notamment une série BBC, une série radio et

La plus grande adaptation de la série de livres est venue en 2005 lorsque Walt Disney Pictures et Walden Media ont sorti le premier film intitulé: “Les Chroniques de Narnia: Le Lion, la Sorcière et la Garde-robe”.

Il a ensuite sorti un autre film qui a été distribué sous Disney avec le troisième film distribué par 20th Century Fox. Un quatrième film était prévu, mais nous pensons qu’il a été intégré au premier film pour Netflix.

Les vieux films de Narnia sont-ils sur Netflix?

Selon Unogs, les trois principaux films de cinéma sont sur Netflix mais pas dans les principales régions anglophones comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada ou l’Australie.

La probabilité que ces films arrivent dans le cadre de l’accord est éloignée étant donné que Disney transfère leur contenu vers le prochain service Disney + où ils résident actuellement, bien que le film de 2010, The Voyage of the Dawn Treader soit notablement absent.

Comment et quand Netflix a décroché le contrat Narnia

La nouvelle de la collaboration de Netflix avec la société C.S. Lewis est revenue en octobre 2018.

Netflix a un «accord pluriannuel» selon lequel il aura plusieurs projets de films et de séries en cours, tous basés sur les livres de Narnia.

En octobre, Ted Sarandos, responsable du contenu, et Netflix ont déclaré: «C.S. Les histoires bien-aimées de Chronicles of Narnia de Lewis ont fait écho auprès de générations de lecteurs du monde entier », ajoutant:« Les familles sont tombées amoureuses de personnages comme Aslan et du monde entier de Narnia, et nous sommes ravis d’être leur maison pour les années à venir. “

Il a également été répété à plusieurs reprises que Netflix adapterait Narnia à un univers aimant positionner la série pour affronter des goûts comme Game of Thrones et Marvel Cinematic Universe.

Vous pouvez en voir plus dans le communiqué de presse original sur la publication officielle de Narnia sur Facebook:

L’aspect le plus important de l’accord Netflix et ce qui le rend plus unique que ce qui précède, c’est que Netflix a accès aux sept livres. Cela signifie que certains des derniers livres qui n’ont jamais vu d’adaptations auparavant.

Nous savons (avec la permission d’IMDbPro) que Mark Gordon, Douglas Gresham et Vincent Sieber seront impliqués dans la plupart des projets Netflix Narnia à venir.

Netflix redémarrera-t-il Narnia à partir du neveu du magicien?

Le Lion, la sorcière et la garde-robe est le point de départ naturel de Narnia, mais le livre du neveu du magicien sert de préquelle qui étoffe le domaine de Narnia et peut constituer un début plus logique pour Netflix pour démarrer l’univers avec.

Vous pouvez en savoir plus sur une discussion du podcast Narniaweb ci-dessous où ils pensent qu’il peut être judicieux de commencer avec le neveu du magicien cette fois-ci.

Cela signifierait que Netflix adapterait les livres dans l’ordre dit «Harper Collins» qui serait le suivant:

Le neveu du magicienLe lion, la sorcière et la garde-robeLe cheval et son garçonPrince CaspianLe voyage du Dawn TreaderLa chaise en argentLa dernière bataille.

Les gars de Narniaweb ont également émis l’hypothèse que leurs adaptations pourraient être légèrement plus sombres. Ils les ont spécifiquement comparés à Anne avec une série E sur Netflix qui était beaucoup plus sombre que le matériau source sur lequel elle est basée.

Lors d’une conversation avec Georgie Henley en avril 2020, qui a joué Lucy dans la franchise Disney a déclaré qu’elle serait prête à figurer dans le redémarrage de Netflix, mais a avoué que c’était probablement peu probable.

Matthew Aldrich devient «architecte» sur Narnia Universe pour Netflix

Des mois après avoir attendu plus d’informations sur Narnia sur Netflix, enfin, nous avons eu des nouvelles le 12 juin 2019.

La nouvelle est venue que le co-scénariste de Coco de Disney Pixar, un film primé, travaillera sur Narnia. Dans un tweet, le compte See What’s Next de Netflix a déclaré ce qui suit:

“Le co-scénariste de” Coco “Matthew Aldrich servira d’architecte créatif et supervisera le développement de tous les films et émissions adaptés de l’univers bien-aimé de Narnia de C.S. Lewis pour Netflix”

Le co-scénariste de “Coco” Matthew Aldrich servira d’architecte créatif et supervisera le développement de tous les films et émissions adaptés de l’univers Narnia bien-aimé de C.S. Lewis pour Netflix pic.twitter.com/k77EG6f9N4 – Voir la suite (@seewhatsnext) 12 juin 2019

En janvier 2020, Narniaweb a publié que Douglas Gresham (beau-fils de C.S. Lewis) ne savait pas où en était Netflix avec la production.

Jordan Raynor: Quelles sont les dernières nouvelles de ce partenariat entre Netflix et la société C. S. Lewis? Douglas Gresham: Ouais, pour être honnête, je ne peux pas vous en dire grand-chose. Nous avons conclu l’accord il y a quelques mois et je n’ai pas entendu un mot depuis. Je veux dire, je suis répertorié en tant que producteur, mais je n’ai entendu aucun mot sur ce qu’ils envisagent de faire ou comment ils envisagent de le faire ou quand ils envisagent de le faire d’ailleurs. En regardant les choses, je ne sais pas si Netflix est prêt à basculer ou non, mais nous le saurons en temps voulu.

Quels sont les projets Narnia en développement

Grâce à IMDBpro, nous pouvons voir les trois premiers projets Netflix impliquant Narnia via le profil de Matthew Alrich. Voici chacun des projets et où ils seraient en développement:

Sans titre, la série Netflix / Chronicles of Narnia serait la plus avancée en développement et serait entrée en pré-production en octobre 2018. The Chronicles of Narnia: The Silver Chair (c’est l’annulé) dernier film de Disney, mais cela ne devrait pas aller de l’avant)

C’est tout ce que nous savons à ce jour. Il y a beaucoup à annoncer, beaucoup à exciter et beaucoup à apprendre. Nous serons là à chaque étape pour voir ce qui attend Narnia sur Netflix.