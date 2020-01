‘The Clone Wars’ a prouvé à quel point un Jedi Anakin Skywalker était bon

L’histoire tragique d’Anakin Skywalker n’a rien de nouveau. Son passage d’enfant-esclave, à Padawan, à Jedi Knight, puis Sith est à peu près aussi déchirant que possible. Autant il est plein de tristesse, c’est essentiellement une histoire de rédemption. Anakin est le cœur de Star Wars et de l’Élu, mais la façon dont les préquelles montrent sa transition vers Dark Vador pourrait vous faire oublier son temps en tant que Jedi. Vous ne pouvez pas faire grand-chose au cours de trois films, et ses victoires en tant que chevalier Jedi ne sont pas pleinement affichées. C’est une autre raison pour laquelle The Clone Wars est un visionnement essentiel pour les fans de la franchise.

Anakin Skywalker dans la finale de la saison 3 de «The Clone Wars», «Wookie Hunt» | Lucasfilm

Ce n’est pas parce qu’Anakin Skywalker s’est tourné vers le côté obscur qu’il n’était pas un bon Jedi

Anakin est présenté comme un petit enfant sortant qui est doué au-delà de toute croyance. Il devient un adolescent ridiculement rebelle et un jeune adulte arrogant. Mais ce sont quelques-uns de ses défauts, et même si d’autres vices le font passer dans l’obscurité, il était vraiment un bon Jedi. Le point de vue de Matt Lanter sur Anakin Skywalker dans The Clone Wars donne au personnage une nouvelle lumière et le rend un peu plus amusant et ludique que ce que nous voyons dans Attack of the Clones et surtout Revenge of the Sith.

Les préquelles montrent comment il s’est écarté du Code Jedi, mais il leur a également obéi. Malgré son mariage avec Padmé, il respectait à 100% la manière Jedi et les autres maîtres. Chaque fois qu’Ahsoka s’éloignait des enseignements, il était toujours là pour lui rappeler. Anakin était très fier d’être un Jedi, c’est pourquoi il n’est pas parti même s’il avait une relation.

“The Clone Wars” fait un travail incroyable pour montrer ses forces

Un grand aspect d’Anakin que les téléspectateurs n’ont pas la chance de voir beaucoup dans les préquelles est son grand leadership. Dans la trilogie originale, Ben Kenobi dit à Luke à quel point un Jedi était bon pour son père. Et quand Anakin est sur le champ de bataille avec ses hommes, il exécute des missions comme une machine bien huilée.

Il est souvent considéré comme arrogant, et il peut être un peu une démonstration, mais il est un professeur attentionné et incroyable. Quand Ahsoka est capturée par les Trandoshans à la fin de la saison 3, elle remercie sincèrement Anakin pour sa formation; sans elle, elle craint de mourir. Elle était certainement la Padawan la mieux préparée qui ait été prise en otage dans cette jungle. Bien sûr, cela montrait à quel point Anakin était émotionnellement attaché à son Padawan et comment il regardait son équipe en tant que leader. Mais cela a également montré à quel point il était bon en mentorat.

De plus, lorsque Ahsoka et Rex se souviennent d’Anakin dans Star Wars Rebels, tout ce qu’ils peuvent dire, c’est qu’il était l’un des meilleurs Jedi qu’ils aient jamais vus. Kanan a déclaré à Ezra qu’il était «l’un des plus grands guerriers que les Jedi aient eu dans la guerre des clones» et Ahsoka confirme qu’il n’a pratiquement pas perdu une bataille. Rex dit à Ezra qu’il était «parmi les plus grands des Jedi». Anakin Skywalker a suscité la crainte chez de nombreuses personnes qu’il a rencontrées et The Clone Wars l’a montré à chaque tour.

La série a également prouvé combien Anakin méritait d’être un maître, un autre des défauts du Conseil Jedi

Les réalisations et les compétences d’Anakin en tant que Jedi montrent également à quel point le Conseil Jedi lui a fait du tort. Même s’il a fait toutes les choses susmentionnées et a prouvé sa valeur en tant que chevalier Jedi, même en obtenant son propre Padawan, le Conseil ne lui a jamais accordé le statut de maître.

Pris dans le contexte de Revenge of the Sith, cela a du sens pour le public. Jusqu’à ce point dans les préquelles, Anakin avait fait beaucoup pour montrer au public qu’il était un bon Jedi, mais pas assez pour mettre les téléspectateurs en colère contre cette décision. Cependant, lorsque vous ajoutez à The Clone Wars, il devient clair qu’ils ne lui faisaient pas confiance.

Il ne s’agissait jamais de sa capacité Jedi ni de ses prérequis; il était l’un des meilleurs, comme cela a été prouvé tout au long de la série. C’était le fait que Yoda, Mace Windu, et peut-être quelques autres, étaient capables de détecter ses émotions passionnées. Ajouté au fait qu’il était le présumé élu et qu’il y avait beaucoup de méfiance au sein du Conseil en ce qui concernait Anakin. Ils ont manifestement senti quelque chose, mais n’ont rien fait pour l’aider à gérer ses problèmes et à rester du côté de la lumière. Lorsque vous regardez la série, leur mauvais traitement d’Anakin devient assez évident et sa désillusion et sa frustration envers eux sont également très claires.

Comme de nombreux aspects des préquelles, l’arc d’Anakin en tant que Jedi est rendu plus clair par The Clone Wars. Il était l’un des plus grands et les fans du personnage peuvent vraiment le voir dans la série.