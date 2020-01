The Clone Wars est-il sur Disney + au Royaume-Uni? Quel contenu Star Wars est disponible? – HITC

Disney Plus est arrivé (dans certains pays) et il propose une gamme alléchante de contenu de la galaxie lointaine, très lointaine….

Alors que Netflix et Amazon Prime Video règnent actuellement en maître dans le monde du streaming en ligne, Disney vient d’entrer dans le jeu et ressemble à une véritable force avec laquelle il faut compter.

Non seulement leur nouveau service de diffusion en continu, Disney +, contiendra presque tous les films Disney jamais créés, mais il deviendra également le foyer de toutes choses Star Wars et c’est quelque chose pour les fans de la galaxie de très loin, très excités.

Mais quel contenu Star Wars est disponible sur Disney +? Des émissions de télévision comme The Clone Wars sont-elles disponibles aux côtés des films?

La guerre des clones est-elle sur Disney +?

Oui.

La série animée qui a débuté en 2008 est sur Disney + depuis son lancement le 12 novembre aux États-Unis.

Les six saisons de l’émission sont disponibles en streaming avec la saison 7 très demandée et très attendue qui se prépare le 21 février 2020.

Mais ce n’est pas tout, car Disney + propose une vaste gamme de contenus Star Wars à apprécier.

Tout le contenu de Star Wars sur Disney +

Votre collection de DVD Star Wars pourrait accumuler un peu de poussière si vous êtes abonné à Disney +.

Le service de streaming contient déjà une vaste gamme de films et de télévision Star Wars avec des plans pour en ajouter encore plus au cours des prochains mois.

Films (par épisode / ordre chronologique):

Star Wars Episode I: The Phantom Menance (Disponible à partir du lancement le 12 novembre)

Star Wars Episode II: L’attaque des clones (12 novembre)

Star Wars Episode III: La vengeance des Sith (12 novembre)

Solo: A Star Wars Story (Ajouté à Disney + le 9 juillet 2020)

Rogue One: A Star Wars Story (12 novembre)

Star Wars Episode IV: Un nouvel espoir (12 novembre)

Star Wars Episode V: L’Empire contre-attaque (12 novembre)

Star Wars Episode VI: Le retour des Jedi (12 novembre)

Star Wars Episode VII: Le Réveil de la Force (12 novembre)

Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (Ajouté à Disney + le 26 décembre 2019)

Bien sûr, les films ne sont pas l’apanage de la franchise Star Wars. Il existe plusieurs séries télévisées dans l’univers Star Wars et voici ce qui arrive à Disney +.

LA TÉLÉ:

Star Wars: The Clone Wars saisons 1-6 (12 novembre)

Star Wars: The Clone Wars saison 7 (Ajouté à Disney + février 2020)

Star Wars: Rebels saisons 1-4 (12 novembre)

The Mandalorian (en streaming hebdomadaire à partir du 12 novembre)

Star Wars: Resistance saison 1 (12 novembre)

Lego Star Wars:

LEGO Star Wars: The New Yoda Chronicles – Le choc des Skywalkers (12 novembre)

LEGO Star Wars: Droid Tales (12 novembre)

LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures saisons 1-2

LEGO Star Wars: All-Stars (12 novembre)

À venir

Sans titre Cassian Andor prequel series (2021)

Sans titre Obi-Wan Kenobi series (inconnu)

Malheureusement, il n’y a aucun signe du fameux Star Wars Holiday Special de 1978, bien que ce soit peut-être pour le mieux.

Quand regarder

Si vous vivez aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, Disney + est disponible pour vous dès maintenant.

Si vous êtes de n’importe où ailleurs dans le monde, en particulier en Europe, vous pourriez avoir un peu d’attente pour enfin avoir accès à Disney + car, grâce aux relations précédentes de Disney avec Sky et Netflix, Disney + ne le fera pas arriver jusqu’au 24 mars 2020 au plus tôt.

