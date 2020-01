The Clone Wars révèle la date de sortie

L’une des meilleures sagas animées touche à sa fin. Disney + et Lucasfilm a publié la bande-annonce de la septième (et dernière) saison de Star Wars: The Clone Wars et tout semble indiquer qu’il promet beaucoup d’action aux fans.

L’avance montre que Yoda et Mace Windu ont enquêté sur un complot visant à détruire les Jedi. Nous pouvons également voir Anakin Skywalker se rapprocher de plus en plus du côté obscur, tandis que notre bien-aimé Ahsoka Tano débat avec le fait d’être un Jedi.

La série a été développée par Developed par Dave Filoni et Henry Gilroy et après 121 épisodes, il semblait que tout était fini jusqu’à ce que Lucasfilm annonce une dernière saison au Comic Con 2019 à San Diego.

La série met en vedette Tom Kane, Matt Lanter, James Arnold Taylor, Ashley Eckstein, Dee Bradley Baker et Matthew Wood.

La septième saison de Star Wars: The Clone Wars premières le 21 février à Disney +.