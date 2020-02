“The Clone Wars” se concentrera davantage sur Ahsoka et Rex que sur les autres personnages des préquelles de la saison 7

L’un des plus gros tirages d’une dernière saison de The Clone Wars est le fait qu’il termine l’arc prévu que la série avait prévu depuis le début. Elle a été annulée en 2013, et c’était probablement le plus gros problème: non seulement les fans perdaient cette série, mais il restait encore beaucoup d’histoires à raconter. La raison principale de la série était de montrer l’intégralité de Clone Wars, à partir du moment où ils ont commencé après l’attaque des clones jusqu’à la fin de la purge Jedi dans Revenge of the Sith.

Dans cet esprit, cette dernière saison est destinée à la conclure, garantissant presque que The Clone Wars coïncidera avec Revenge of the Sith à un moment donné. Le producteur exécutif et réalisateur superviseur Dave Filoni ne confirmera pas explicitement comment cela se produira, mais donne un aperçu des personnages à rechercher.

Il n’y a pas de spoilers à venir, vous êtes donc à l’abri d’ici. Bien que, si vous voulez savoir ce qui se passe après le siège de Mandalore et l’Ordre 66, consultez le roman Ahsoka de E.K. Johnston.

Ahsoka Tano affrontera Maul dans la saison 7 de «The Clone Wars» | Lucasfilm / Disney +

Dave Filoni est «intéressé» à montrer ce qui arrive à Ahsoka et Rex

Dans une interview avec io9 le 21 février, Filoni n’était pas d’accord avec le fait que The Clone Wars chevauche l’épisode III, mais a souligné que la ligne familière de Mace Windu n’était pas un accident.

Avec cela à l’écart, Filoni a souligné qu’il ne voulait pas que ce chevauchement soit répétitif. “J’ai toujours, toujours été intéressé par un point de croisement avec les films quand il est arrivé à la toute fin”, a déclaré Filoni. «J’ai toujours voulu essayer de faire comprendre au public où était Ahsoka, où se trouvait le capitaine Rex, à des moments parfois critiques que nous connaissons tous dans les films. Et pourtant, en préservant l’intégrité des films. »

Comme Filoni l’a dit lors du panel «Ahsoka’s Untold Stories» de Star Wars Celebration Europe en 2016, il y a des réponses pour expliquer pourquoi vous ne voyez pas Ahsoka et Rex dans les films et la saison 7 le révélera.

N’attendez pas une tonne d’Anakin, Obi-Wan et Padmé

Parce qu’il ne veut pas que la série donne l’impression de ressasser les films, Filoni a déclaré qu’il ne se concentrait pas sur les personnages dont les histoires avaient déjà été racontées. «Il y avait certains choix à faire là-dedans parce que, eh bien, je voulais représenter les personnages principaux du film – à Anakin, Obi-Wan et Padmé – [and] Je ne voulais rien faire dans ces derniers épisodes qui puisse interrompre ou contredire ce qui se passe avec eux dans [Revenge of the Sith]», A déclaré Filoni.

Rex devant la 501e légion avec son armure spéciale pour honorer Ahsoka | Lucasfilm / Disney +

Pour ce faire, Filoni, bien sûr, les a inclus dans le récit, mais plus encore pour aider dans les histoires des autres personnages. Pour cela, il veut dire que Ahsoka et Rex prendront le centre puisque leurs arcs pour cette période n’ont pas encore joué à l’écran.

Où se situe la saison 7 de «The Clone Wars» dans la chronologie?

Pour reprendre, la saison 7 de The Clone Wars se déroule après la saison 6 et avant Revenge of the Sith. À l’heure actuelle, un seul épisode a été publié, il est donc difficile de dire combien de temps il faudra avant que les fans ne voient des scènes similaires de l’épisode III, comme Windu parlant de l’intrigue pour détruire le Jedi.

Cependant, dans le panneau “Ahsoka’s Untold Stories”, Filoni a dit qu’Ahsoka se rend à Mandalore pour se battre pour la libération de la planète de Maul dans le siège de Mandalore. Et cela coïncide avec le début de la vengeance des Sith. Cela pourrait changer, mais étant donné que l’arc met fin à la série, les fans ne verront pas de chevauchement avant la moitié de la saison.

The Clone Wars est présenté le vendredi sur Disney +.