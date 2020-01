‘The Coma 2: Vicious Sisters’ se dirige vers Steam le 28 janvier

Après avoir essayé le Early Access pendant quelques mois, Devespresso Games et les éditeurs Headup et WhisperGames ont annoncé que The Coma 2: Vicious Sisters sera lancé via Steam le 28 janvier. Les dates de sortie officielles des versions PlayStation 4, Xbox One et Switch n’ont pas encore été annoncées.

Ceux qui ont acheté le jeu auprès des acheteurs en accès anticipé recevront gratuitement un «guide de survie / livre d’art» et une copie de la bande originale du jeu. Bien que les données de sauvegarde du Coma 2 soient réinitialisées au lancement, elles permettent les dernières mises à jour du lancement du jeu, qui incluent de nouveaux tracés et d’autres contenus qui n’étaient pas disponibles pendant l’accès anticipé.

The Coma 2: Vicious Sisters est un jeu atmosphérique basé sur l’histoire basé sur Mina Park, un élève de Sehwa High. Après s’être réveillée une nuit dans son école, Mina constate que son école autrefois familière où elle passe ses soirées à étudier est devenue tordue par quelque chose de sombre et sinistre. Elle se retrouve également poursuivie par quelqu’un ou quelque chose qui ressemble étrangement à son professeur. Pour survivre, Mina doit s’aventurer au-delà des limites de son école et dans le quartier environnant.