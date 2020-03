The Conjuring 3 Writer dit que ce n’est pas juste un autre film de maison hantée

L’un des rares univers partagés qui a réussi à réussir en plus du MCU est la franchise Universal’s Conjuring. The Conjuring a été un énorme succès en 2013 et a depuis engendré plusieurs séries dérivées, notamment Annabelle, The Nun et The Curse of La Llorona. Dites ce que vous voulez de leur qualité, mais ils ont fait beaucoup d’argent à Universal.

Il n’est donc pas surprenant que The Conjuring 3 arrivera bientôt et selon l’écrivain David Leslie Johnson-McGoldrick, la suite ne sera pas juste un autre film maison hanté comme les deux entrées précédentes de la série.

Il l’a confirmé via une question d’un fan sur Twitter disant que le nouveau Conjuring sera “un film complètement différent des deux premiers” et que “la franchise s’étend au-delà de la formule” maison hantée “.”

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, l’histoire s’articulera autour d’un procès pour meurtre avec Ed et Lorraine Warren jouant des rôles clés dans l’enquête. La star de Patrick Wilson a fait écho aux sentiments de Johnson-McGoldrick à propos d’une nouvelle direction pour la franchise et Vera Farmiga a taquiné un film plus gros que celui de la série.

Bien qu’il soit rafraîchissant de voir The Conjuring aller dans une direction différente, James Wan ne dirigera pas cette fois. Au lieu de cela, Michael Chaves, le gérant de Llorona, prend le relais, ce qui est préoccupant compte tenu du fait que le film a été si mal reçu. Mais à ce stade, nous sommes enclins à donner au studio le bénéfice du doute en ce qui concerne cette franchise particulière.

Dans tous les cas, les films d’horreur seront toujours rentables car ils ne coûtent pas cher à faire et ne nécessitent pas un énorme tirage au box-office pour générer des bénéfices. The Conjuring 3 ne sera pas différent, bien sûr, mais nous espérons simplement que le haut niveau de qualité des deux premiers films sera conservé même en l’absence de Wan derrière la caméra.