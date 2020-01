‘The Conners’ revient fort, mais ne peut pas battre ‘NCIS’ chez les spectateurs

«Le Conner»

‘Los Conner’ revient après les vacances de Noël et le fait avec 1 point, donc dessiner avec ‘Navy. Enquête criminelle »et« Ellen’s Game of Games ». Cependant, il ne parvient pas à mener le strip, puisque ‘NCIS’ le double en spectateurs avec plus de 11 millions. Quant à la bande de 9, ‘This Is Us’ maintient ses données avec un 1.4, menant lentement sa frange et le jour. D’un autre côté, ‘Arrow’ et ‘Legends of Tomorrow’ tombent dans leurs rayures respectives. Le premier perd -0,2 point, marquant 0,3; tandis que le second donne -0,3, il signe donc 0,2. Les deux restent en dessous d’un million de téléspectateurs.

Adultes de 18 à 49 ans

NBC: 1.0 / 5

CBS: 0,9 / 5

FOX: 0,6 / 3

ABC: 0,5 / 3

Le CW: 0,3 / 1

ABC

08h00 – «The Conners»: 5 410 000 [1,0/5] (2e)

08h30 – «Bénissez ce bordel»: 3 280 000 [0,6/3] (4e)

09h00 – «Mixte-ish»: 2 370 000 [0,5/3] (4e)

9 h 30 – «Black-ish»: 2 230 000 [0,5/2] (4e)

10h00 – «Emergence»: 1 980 000 [0,3/2] (3e)

NBC

08h00 – «Ellen’s Game of Games»: 4 700 000 [1,0/5] (3e)

09h00 – «C’est nous»: 6 500 000 [1,4/7] (1er)

10h00 – «New Amsterdam»: 4 700 000 [0,7/4] (2e)

CBS

08h00 – «NCIS»: 11 230 000 [1,0/6] (1er)

09h00 – «FBI»: 9 200 000 [0,9/4] (2e)

10h00 – «FBI: les plus recherchés»: 6 550 000 [0,7/4] (1er)

Renard

08h00 – «Le résident»: 3 980 000 [0,7/4] (4e)

09h00 – «Les 24 heures de Gordon Ramsay en enfer et en arrière»: 2 120 000 [0,6/3] (3e)

Le CW

08h00 – «Flèche»: 920 000 [0,3/2] (5e)

09h00 – «DC’s Legends of Tomorrow»: 720 000 [0,2/1] (º)

.