‘The Crow’ redémarre en cours de développement [Exclusive]

Volonté Le corbeau jamais pris de nouveau le vol?

Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que cette franchise est maudite, de la mort choquante sur le plateau de Brandon Lee à la boucherie de Dimension Films de The Crow: City of Angels en 1996. En fait, cela fait 15 ans que le direct- sortie sur DVD de The Crow: Wicked Prayer, qui a mis Edward Furlong dans les bottes du vengeur ressuscité.

Après une longue période de gestation et des problèmes en coulisses, Sony Pictures avait daté le redémarrage tardif de The Crow pour le 11 octobre 2019. The Nun’s Corin Hardy avait été attaché à diriger, avec Jason Momoa jouant le rôle emblématique du vengeur Eric Draven. La pré-production était officiellement en cours quand tout à coup, il a été annoncé que Hardy et Momoa avaient quitté le projet. Alors qu’il était assez clair à l’époque que The Crow ne serait pas ressuscité, Sony a officiellement retiré le film de sa liste de sortie en juillet 2018.

Maintenant, après près de deux ans sur la glace, Bloody Disgusting peut exclusivement rapporter que The Crow est à nouveau en train d’être rééquipé pour une renaissance, avec le projet de retour en développement actif.

Le Corbeau suit Eric Draven, qui revient d’entre les morts pour retrouver ses assassins et venger son fiancé assassiné à l’aide d’un oiseau mystique.

Davis Films, Highland Film Group et Electric Shadow de Samuel Hadida ont précédemment acquis les droits de financement, de production et de distribution du film, et seraient tous toujours impliqués dans le retour du personnage culte sur grand écran. Ce sera avec un nouvel auteur et réalisateur.

Tiré de la bande dessinée du créateur James O’Barr, The Crow a été adapté au grand écran en 1994 et a été suivi de trois suites et d’une série télévisée de courte durée. Le personnage est en quelque sorte une icône de la culture pop et a fait son chemin sur des chemises, des affiches et a été immortalisé dans du plastique comme jouets.

Ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que The Crow trouve sa revanche.

Regardez cet endroit pour plus de nouvelles au fur et à mesure.