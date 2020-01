«The Crown» arrivera dans la saison cinq | Instagram

La couronne, la série de Netflix sur la vie du Reine Elizabeth II, Cela se terminera dans la cinquième saison, a rapporté The Hollywood Reporter.

La nouvelle a été confirmée par le créateur et showrunner du programme, Peter Morgan, qui a également confirmé que la dernière saison mettra en vedette Imelda Staunton, qui jouera le rôle qu’elle joue actuellement Olivia Colman comme le monarque.

“Au début, j’avais imaginé que La couronne J’ai eu six saisons, mais maintenant que nous avons commencé à travailler sur les histoires pour la cinquième saison, il est devenu clair pour moi que c’est le moment et l’endroit parfait pour s’arrêter.

Je remercie Netflix et Sony d’avoir soutenu cette décision “, a déclaré Morgan.

Le créateur de la série a également déclaré qu’il se sentait honoré que Staunton rejoindre pour la dernière saison comme le Reine Elizabeth dans la période de transition vers le 21e siècle.

De son côté, le comédienne Elle a déclaré qu’elle était une admiratrice de la série et du travail de ses prédécesseurs, Claire Foy et Olivia Colman, qui ont joué le Reine au cours des saisons précédentes.

En tant qu’actrice, cela me remplit de joie de voir comment Claire Foy et Olivia Colman ont contribué quelque chose de spécial et unique aux scripts de Peter Morgan. Je me sens vraiment honoré de rejoindre une équipe créative aussi exceptionnelle et de mener The Crown à son terme “, a déclaré Staunton.

La controversé série qui dépeint la vie de la famille royale britannique, “La couronne“, Qui en est à sa troisième saison sur la plateforme Netflix, annonce l’un des personnages les plus attendus de cette histoire, la prochaine apparition du Princesse Diana

Le pouvoir d’attraction de Lady di C’était sans précédent, son charisme et son penchant pour les causes humanitaires lui ont valu la reconnaissance d’un tout ville et l’amour et l’admiration de chacun.

Il a été annoncé que Emma Corrin elle sera l’actrice chargée de donner vie à la La princesse, qui a été capturé lors du tournage de ce qui sera la prochaine saison de la série.

