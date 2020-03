The CW annonce la date de création de Stargirl pour la nouvelle série DC

The CW annonce la date de première de Stargirl

La CW s’est rendue sur Twitter pour annoncer la date de première du prochain épisode dans l’univers DC à petit écran, Stargirl avec Brec Bessinger (The Loud House) dans le rôle principal, qui devrait sortir le 11 mai du service de streaming DC, suivi de la première sur la chaîne en prime time et son site en ligne le lendemain!

C’est à son tour de porter le flambeau. Stargirl sortira le mardi 12 mai sur The CW! Diffusez le lendemain gratuitement uniquement sur l’appli CW. #DCStargirl pic.twitter.com/lsh7uS8WIJ

La série “met également en vedette Amy Smart (L’effet papillon), Trae Romano (Robbie), Anjelika Washington (Sans vergogne, jeune Sheldon), Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Tu ferais mieux d’appeler Saul), Joel McHale (Communauté) en tant que Starman, Lou Ferrigno Jr. (ÉCRASER.) comme Rex Tyler / Hourman, Brian Stapf comme Wildcat, Luke Wilson (Les anges de Charlie), comme Pat Dugan, Henry Thomas comme Dr. Mid-Nite, Joy Osmanski (Le régime Santa Clarita) comme Tigress, Neil Hopkins (Matador) en tant que Sportsmaster et Nelson Lee (Mulan) en tant que Dragon King.

Stargirl suivra l’histoire de Courtney Whitmore (Bassinger) qui est une fille intelligente, athlétique et surtout gentille. La vie apparemment parfaite de cette adolescente de lycée atteint un ralentissement majeur lorsque sa mère se marie et que sa nouvelle famille déménage de Los Angeles, en Californie, à Blue Valley, au Nebraska. Luttant pour s’adapter à une nouvelle école, se faire de nouveaux amis et faire face à une nouvelle belle-famille, Courtney découvre que son beau-père a un secret; il était le compagnon d’un super-héros. «Empruntant» le personnel cosmique du héros perdu depuis longtemps, Courtney devient l’inspiration improbable pour une toute nouvelle génération de super-héros.

Le créateur du personnage, Geoff Johns, écrira et produira la série à travers sa bannière Mad Ghost Productions aux côtés de Greg Berlanti et Berlanti Productions. Cette série ne doit pas être confondue avec celle de Disney Stargirl, basé sur les romans pour jeunes adultes de Jerry Spinelli publiés pour la première fois en 2000.

Stargirl rejoint une liste croissante de nouveaux spectacles basés sur DC qui seront disponibles pour le service DC Universe, y compris Titans, la série télévisée en direct basée sur les héros adolescents; Young Justice: Outsiders, la poursuite tant attendue de la série animée préférée des fans; Harley Quinn, une toute nouvelle série animée mettant en vedette le méchant devenu anti-héros; Patrouille du destin, un spin-off de la série Titans avec le groupe de héros le plus étrange; et Swamp Thing, une toute nouvelle série d’action en direct basée sur le personnage préféré des fans.