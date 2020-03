The CW annonce les dates de retour pour The Flash & More de Grant Gustin

La CW a annoncé des dates de retour pour The Flash de Grant Gustin et d’autres émissions Arrowverse suite aux retards causés par la pandémie de coronavirus.

Avec la pandémie de coronavirus forçant les entreprises à fermer et les individus à pratiquer la distanciation sociale, The CW’s The Flash et d’autres émissions Arrowverse sont parmi les nombreux projets qui ont été contraints d’arrêter la production afin de ralentir la propagation de la maladie. Par conséquent, The CW a été contraint d’ajuster son calendrier de programmation en retardant les nouveaux épisodes de The Flash de Grant Gustin et plus en raison d’une pénurie de nouveaux épisodes à diffuser.

Maintenant, The CW a annoncé que The Flash et Legends of Tomorrow commenceront à diffuser de nouveaux épisodes le mardi 21 avril, à partir de 20h00. Le dimanche 26 avril suivant, Supergirl et Batwoman reviendront avec de nouveaux épisodes dans leurs plages horaires respectives. On ne sait pas actuellement combien de nouveaux épisodes de The Flash de Grant Gustin ou de l’une des autres émissions seront diffusés, car il n’y a aucune indication claire du moment où la production de chaque série peut reprendre.

Le prochain épisode de The Flash s’intitule «So Long and Goodnight» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous:

BLACK HOLE MENACE LA VIE DE JOE – Après que Black Hole ait engagé Rag Doll (star invitée Troy James) pour tuer Joe (Jesse L. Martin), Singh (star invitée Patrick Sabongui) lui suggère de se mettre sous la protection des témoins mais Joe refuse de cesser d’enquêter sur Carver (invité star Eric Nenninger). Tout en enquêtant sur Carver avec Cisco (Carlos Valdes), Ralph (Hartley Sawyer) rencontre Sue (guest star Natalie Dreyfuss). Iris (Candice Patton) se méfie d’Eva (guest star Efrat Dor). Alexandra La Roche a réalisé l’épisode écrit par Kristen Kim et Thomas Pound (# 616).

The Flash stars Grant Gustin comme Barry Allen / The Flash, Candice Patton comme Iris West, Danielle Panabaker comme Caitlin Snow / Killer Frost, Carlos Valdes comme Cisco Ramon / Vibe, Tom Cavanagh comme Harrison Wells, Jesse L. Martin comme Joe West, Danielle Nicolet comme Cecile Horton, et Hartley Sawyer comme Ralph Dibny / Elongated Man.

Le Flash est diffusé le mardi à 20 h 00. ET sur The CW.

